information fournie par Reuters 26/11/2025 à 12:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mercredi:

** Naver Financial, une unité du géant sud-coréen de l'Internet Naver < 035420.KS >, a accepté d'acquérir Dunamu, un opérateur du plus grand échange de cryptocurrency du pays, Upbit, dans une transaction entièrement en actions évaluée à 15,13 billions de wons (10,27 milliards de dollars).

** La société australienne National Storage REIT < NSR.AX > a déclaré avoir reçu une offre de rachat de 4,02 milliards de dollars australiens (2,61 milliards de dollars) de la part d'un consortium composé du gestionnaire d'actifs mondial Brookfield < BAM.N > et du fonds souverain de Singapour GIC Investments. nL4N3X20CY

** Robinhood Markets < HOOD.O > et Susquehanna International Group ont conclu mardi un accord pour reprendre une bourse réglementée gérée par Miami International Holdings < MIAX.N >, donnant ainsi un coup de pouce majeur aux entreprises dans leur effort pour établir une place forte sur les marchés prédictifs. nL6N3X208J

