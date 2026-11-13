Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 14 h 30 GMT:

** Le gouvernement allemand prévoit d'acquérir la participation combinée d'un tiers détenue par les groupes énergétiques allemands RWE RWEG.DE et E.ON EONGn.DE dans la société nucléaire londonienne Urenco, ont rapporté deux journaux allemands.

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** Samsung Electronics 005930.KS est en pourparlers en vue d'acquérir Modine Manufacturing MOD.N , un fabricant de systèmes de refroidissement pour centres de données coté aux États-Unis, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL6N46U00K

** SpaceX SPCX.O et Tesla TSLA.O progressent dans leurs négociations de fusion, et un accord pourrait être annoncé dès décembre, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL6N46T1EC