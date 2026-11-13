Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 14 h 30 GMT:
** Le gouvernement allemand prévoit d'acquérir la participation combinée d'un tiers détenue par les groupes énergétiques allemands RWE RWEG.DE et E.ON EONGn.DE dans la société nucléaire londonienne Urenco, ont rapporté deux journaux allemands.
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** Samsung Electronics 005930.KS est en pourparlers en vue d'acquérir Modine Manufacturing MOD.N , un fabricant de systèmes de refroidissement pour centres de données coté aux États-Unis, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL6N46U00K
** SpaceX SPCX.O et Tesla TSLA.O progressent dans leurs négociations de fusion, et un accord pourrait être annoncé dès décembre, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL6N46T1EC(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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