Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT vendredi:

** Le diffuseur britannique ITV < ITV.L > a déclaré être en pourparlers avec la société de télévision payante Sky, détenue par Comcast < CMCSA.O >, au sujet d'une vente potentielle de son unité de médias et de divertissement (M&E) pour 1,6 milliard de livres (2,15 milliards de dollars), y compris la dette.

** Singapore Telecommunications (Singtel) < STEL.SI > a déclaré avoir vendu une participation de 0,8 % d'une valeur de 1,5 milliard de dollars de Singapour (1,16 milliard de dollars) dans l'entreprise indienne Bharti Airtel < BRTI.NS >, dans le cadre de la stratégie de restructuration des actifs de l'entreprise de télécommunications de l'Asie du Sud-Est.

** KKR & Co < KKR.N > et Singapore Telecommunications < STEL.SI > sont en pourparlers avancés pour acheter plus de 80 % de ST Telemedia Global Data Centres - ce qui leur donnerait la pleine propriété - pour plus de 5 milliards de dollars de Singapour (3,9 milliards de dollars), ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe des plans.

