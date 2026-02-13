((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT vendredi:

** L'unité de dispositifs médicaux d'Alkem Laboratories < ALKE.NS > achètera une participation allant jusqu'à 55% dans la société suisse Occlutech Holding pour 99,4 millions d'euros (118 millions de dollars), a déclaré la société pharmaceutique, marquant son entrée dans le segment des dispositifs cardiovasculaires avancés.

** ByteDance est en pourparlers avancés pour vendre Shanghai Moonton Technology, le studio derrière le jeu mobile populaire Mobile Legends: Bang Bang, au groupe saoudien Savvy Games dans le cadre d'une transaction évaluée entre 6 et 7 milliards de dollars, selon les sources.

** L'investisseur activiste Independent Franchise Partners a pris une participation dans Universal Music Group < UMG.AS > et possédait lundi 3,01% du plus grand label de musique au monde, comme l'a montré un rapport de l'organisme de surveillance financière néerlandais.

** Le norvégien Elkem < ELK.OL > a déclaré qu'il avait accepté de vendre la majorité de sa division Silicones à son principal propriétaire, le chinois Bluestar, et que la société chinoise cesserait d'être actionnaire du groupe norvégien à l'issue de la transaction.

** Le japonais Sumitomo Forestry < 1911.T > a accepté d'acquérir le constructeur de maisons américain Tri Pointe Homes < TPH.N > pour 47,00 dollars par action en espèces, ce qui valorise l'opération à environ 4,5 milliards de dollars, ont indiqué les deux entreprises.

** La filiale de SiriusPoint spécialisée dans les services d'assurance et d'assistance, International Medical Group, va acquérir World Nomads, une division de l'assureur santé australien Nib Group.

** La société britannique Schroders < SDR.L > est rachetée par le gestionnaire d'actifs américain Nuveen pour 9,9 milliards de livres (13,5 milliards de dollars), dans le cadre de l'une des plus importantes transactions de gestionnaires de fonds jamais réalisées en Europe, qui marque la fin de l'indépendance de la société londonienne, vieille de 222 ans.

