Offres du jour --Fusions et acquisitions

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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 09h30 GMT:

** Blackstone BX.N a annoncé avoir acquis une participation majoritaire dans Sanha Logistics Park II, un complexe logistique de stockage à sec situé en Corée du Sud, par le biais d'une émission d'actions nouvelles, dans le but de renforcer sa présence dans ce pays d'Asie de l'Est.

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** Enbridge ENB.TO a annoncé mercredi qu'elle allait acquérir l'activité de pétrole brut de Tallgrass Energy, détenue par Blackstone BX.N , pour 2,55 milliards de dollars en espèces, élargissant ainsi son réseau américain de pipelines de liquides en acquérant une participation majoritaire dans le pipeline Pony Express et d'autres actifs.

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** Porsche P911_p.DE a annoncé mercredi avoir finalisé la vente de ses participations dans Bugatti Rimac et Rimac Group après avoir reçu les autorisations réglementaires, scellant ainsi sa sortie du constructeur croate d’hypercars électriques et des activités connexes.

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** Le cabinet de recrutement britannique SThree STEMS.L a annoncé mercredi avoir reçu une approche préliminaire non sollicitée de la part du groupe américain Circle8 Group CIRC.O concernant une éventuelle offre d’acquisition de la société, ce qui a fait bondir son cours de 15 %.

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** Independence Realty Trust IRT.N a annoncé mercredi son intention d’acquérir Centerspace CSR.N dans le cadre d’une opération entièrement en actions valorisant son concurrent plus modeste à environ 1,02 milliard de dollars, alors que la société d’investissement immobilier (REIT) cherche à étendre son portefeuille résidentiel sur les principaux marchés américains.

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