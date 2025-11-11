((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Wilmar International)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT mardi:

** Parker Hannifin &PH.N> a déclaré qu'il achèterait le fabricant de systèmes de filtration d'air et de liquide Filtration Group à la société privée Madison Industries pour 9,25 milliards de dollars, alors qu'il cherche à étendre sa présence sur le marché des pièces détachées. nL4N3WN0W1

** Le groupe singapourien Wilmar International &WLIL.SI> a déclaré que son unité avait accepté d'acheter une participation de 13% dans le groupe indien AWL Agri Business &AWLA.NS> à Adani Commodities pour 46,5 milliards de roupies (529,04 millions de dollars). nL6N3WN0SO

** Alliant Insurance Services a acquis le courtier multi-lignes Highpoint Insurance Group, basé à Friendswood, au Texas, a annoncé le courtier spécialisé. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

** Howden a accepté d'acquérir la branche de conseil en avantages sociaux d'Evelyn Partners, Evelyn Partners Financial Services, a annoncé le courtier. nL6N3WN0I9

** Davies a acquis le plus grand fournisseur canadien de solutions de traitement des sinistres et de gestion des risques, SCM Insurance Services, dans le cadre d'une transaction qui portera ses revenus annuels à environ 1,4 milliard de dollars, soutenant ainsi l'objectif de la société d'atteindre plus de 3,5 milliards de dollars d'ici à 2030. nL6N3WM135

** JX Advanced Metals &5016.T>, ses partenaires et Mitsubishi Materials &5711.T> ont déclaré qu'ils prévoyaient d'intégrer l'approvisionnement en concentrés de cuivre et les ventes de produits de cuivre de Mitsubishi Material dans Pan Pacific Copper. nL1N3WN0BF

** Le fournisseur de logiciels d'intelligence artificielle C3 AI &AI.N> étudie une vente potentielle, parmi d'autres options, après que le fondateur Thomas Siebel a récemment quitté son poste de directeur général pour des raisons de santé, selon trois personnes familières avec le sujet. nL6N3WJ0ZX