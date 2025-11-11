 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 842,93
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 22:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Wilmar International)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT mardi:

** Parker Hannifin &PH.N> a déclaré qu'il achèterait le fabricant de systèmes de filtration d'air et de liquide Filtration Group à la société privée Madison Industries pour 9,25 milliards de dollars, alors qu'il cherche à étendre sa présence sur le marché des pièces détachées. nL4N3WN0W1

** Le groupe singapourien Wilmar International &WLIL.SI> a déclaré que son unité avait accepté d'acheter une participation de 13% dans le groupe indien AWL Agri Business &AWLA.NS> à Adani Commodities pour 46,5 milliards de roupies (529,04 millions de dollars). nL6N3WN0SO

** Alliant Insurance Services a acquis le courtier multi-lignes Highpoint Insurance Group, basé à Friendswood, au Texas, a annoncé le courtier spécialisé. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

nL6N3WN0Q1

** Howden a accepté d'acquérir la branche de conseil en avantages sociaux d'Evelyn Partners, Evelyn Partners Financial Services, a annoncé le courtier. nL6N3WN0I9

** Davies a acquis le plus grand fournisseur canadien de solutions de traitement des sinistres et de gestion des risques, SCM Insurance Services, dans le cadre d'une transaction qui portera ses revenus annuels à environ 1,4 milliard de dollars, soutenant ainsi l'objectif de la société d'atteindre plus de 3,5 milliards de dollars d'ici à 2030. nL6N3WM135

** JX Advanced Metals &5016.T>, ses partenaires et Mitsubishi Materials &5711.T> ont déclaré qu'ils prévoyaient d'intégrer l'approvisionnement en concentrés de cuivre et les ventes de produits de cuivre de Mitsubishi Material dans Pan Pacific Copper. nL1N3WN0BF

** Le fournisseur de logiciels d'intelligence artificielle C3 AI &AI.N> étudie une vente potentielle, parmi d'autres options, après que le fondateur Thomas Siebel a récemment quitté son poste de directeur général pour des raisons de santé, selon trois personnes familières avec le sujet. nL6N3WJ0ZX

Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank