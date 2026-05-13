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13 mai - Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 9 h 30 GMT:

** Blackstone < BX.N > a renoncé à un projet de fusion de 4 milliards de dollars avec la société hongkongaise New World Development < 0017.HK > après que le promoteur immobilier en difficulté a refusé de céder les rênes, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

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** La société britannique Intertek < ITRK.L > devrait recommander une offre de rachat de 9,4 milliards de livres sterling (12,72 milliards de dollars) émanant du groupe suédois de capital-investissement EQT < EQTAB.ST >, a déclaré mercredi la société de contrôle des produits, après avoir rejeté trois offres précédentes.

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** Mercedes-Benz < MBGn.DE > a accepté de vendre ses sept concessions berlinoises à un investisseur canadien, dans le cadre de ses efforts visant à céder des activités de son réseau de concessionnaires, a annoncé mardi soir le constructeur automobile allemand.

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** Brown-Forman < BFb.N > a rejeté une offre publique d'achat en numéraire de 32 dollars par action émanant du fabricant américain de spiritueux Sazerac, selon une source proche du dossier, quelques semaines après l'échec des négociations entre le fabricant de Jack Daniel's et le français Pernod Ricard < PERP.PA >.

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