Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT lundi:
** Apollo Sports Capital, la branche d'investissement sportif du fonds américain Apollo < APO.N >, achèvera l'acquisition de 55% du club de football espagnol Atletico Madrid le 12 mars, a déclaré le journal espagnol Expansion, citant des sources.
nL1N3ZX09B
** La société de capital-investissement EQT < EQTAB.ST > a accepté d'acheter une participation de 42% dans la société mère de Yorkshire Water, a déclaré la compagnie d'eau, alors que le secteur est confronté à des réglementations plus strictes et à un examen minutieux de ses finances et de ses normes environnementales.
nL4N3ZX0LG
** La société de sciences de la vie Agilent Technologies < A.N > a déclaré qu'elle allait acquérir la société privée de pathologie clinique Biocare Medical dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire évaluée à 950 millions de dollars.
nL4N3ZX0L1
