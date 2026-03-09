 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT lundi:

** Apollo Sports Capital, la branche d'investissement sportif du fonds américain Apollo < APO.N >, achèvera l'acquisition de 55% du club de football espagnol Atletico Madrid le 12 mars, a déclaré le journal espagnol Expansion, citant des sources.

** La société de capital-investissement EQT < EQTAB.ST > a accepté d'acheter une participation de 42% dans la société mère de Yorkshire Water, a déclaré la compagnie d'eau, alors que le secteur est confronté à des réglementations plus strictes et à un examen minutieux de ses finances et de ses normes environnementales.

** La société de sciences de la vie Agilent Technologies < A.N > a déclaré qu'elle allait acquérir la société privée de pathologie clinique Biocare Medical dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire évaluée à 950 millions de dollars.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AGILENT TECH
115,065 USD NYSE -2,56%
APOLLO GLB MGMT
108,700 USD NYSE -2,25%
EQT
25,940 EUR Tradegate -3,89%
