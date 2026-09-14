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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 12:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 09h30 GMT:

** La société américaine de capital-investissement KKR a cédé l’intégralité de sa participation dans le producteur d’électricité philippin First Gen FGEN.PS pour environ 25,77 milliards de pesos (, soit 410,48 millions de dollars), selon un communiqué publié en bourse, quelques semaines après que la société mère eut rejeté la tentative de KKR d’accroître sa participation. nL4N4560FF

** La société indienne Solar Industries SLIN.NS a annoncé que sa filiale allait acquérir la société sud-africaine Omnia Holdings dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire d’une valeur d’environ 1,36 milliard de dollars, le fabricant d’explosifs et de munitions cherchant à développer ses activités minières à l’international. nL4N4560EB

** L'allemand Uniper a annoncé avoir accepté de céder sa participation de 20 % dans le gazoduc Opal, l'un des plus grands axes de transport d'Europe, ce qui le rapproche de la finalisation des cessions d'actifs exigées par Bruxelles en échange de l'approbation du plan de sauvetage public de l'entreprise en 2022. nL8N45607O

** DFO Management, la société de Michael Dell, directeur général de Dell DELL.N , mène une opération de privatisation prévue à 7,7 milliards de dollars concernant la société de courtage en assurance The Baldwin Insurance Group BWIN.O , a rapporté dimanche le Financial Times. nL4N45603E

** GE HealthCare Technologies GEHC.O est en pourparlers concernant une éventuelle acquisition, d’un montant d’un milliard de dollars, du développeur de produits radiopharmaceutiques Sofie Biosciences, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

nL6N45502E

Fusions / Acquisitions

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