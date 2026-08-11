((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Xylem, Joby Aviation Mises à jour:)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées mardi à 13 h 30 GMT:

** Joby Aviation < JOBY.N > a annoncé son intention d'acquérir la société de technologie de défense Resonant Sciences pour environ 500 millions de dollars, dans le but de développer ses activités sur un marché de la défense en pleine croissance.

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** Xylem < XYL.N > a annoncé son intention d'acquérir les divisions Cornell Pump et Roper Pump du fabricant de vannes et de pompes Indicor pour 1,46 milliard de dollars, élargissant ainsi ses activités dans le domaine des systèmes de pompage industriels et municipaux.

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** Deux filiales du conglomérat sud-coréen Lotte Group ont signé un accord visant à céder Lotte Rental < 089860.KS >, la plus grande société de location de voitures de Corée du Sud, à la société américaine de capital-investissement TPG, a indiqué Lotte.

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** L'assureur immobilier commercial FM a racheté FortressFire, un fournisseur de données sur les feux de forêt combinant apprentissage automatique et modélisation physique, a-t-il annoncé lundi.

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** Le fabricant sud-coréen de batteries Samsung SDI < 006400.KS > a déclaré qu’il mettrait fin à son accord de coentreprise avec General Motors < GM.N > dans l’Indiana et rachèterait la participation de 49,99 % détenue par la société américaine, invoquant une demande en véhicules électriques plus faible que prévu.

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** Le constructeur naval australien Austal < ASB.AX > a indiqué que le groupe Hanwha avait proposé de racheter ses activités américaines pour un montant pouvant atteindre 1,20 milliard de dollars, le conglomérat sud-coréen cherchant à se développer sur le marché américain de la défense.

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** La Banque Royale du Canada < RY.TO > et BMO Financial Group ont convenu lundi de céder Moneris Solutions, qu’elles détiennent conjointement, à la société d’investissement technologique Francisco Partners, dans le cadre d’une transaction évaluée à 2 milliards de dollars canadiens (1,44 milliard de dollars).

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** BP < BP.L > a accepté de céder une participation de 20 % dans un bloc comprenant la partie trinidadienne du gisement transfrontalier de gaz naturel de Cocuina-Manakin à la société d'État National Gas Company, a annoncé lundi l'entreprise dans un communiqué envoyé par e-mail.

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