((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1054 GMT mardi:

** Davies a acquis le plus grand fournisseur de traitement des réclamations et de solutions de risque du Canada, SCM Insurance Services, dans une transaction qui portera ses revenus annuels à environ 1,4 milliard de dollars, soutenant l'objectif de la société d'atteindre plus de 3,5 milliards de dollars d'ici 2030.

** JX Advanced Metals 5016.T , ses partenaires et Mitsubishi Materials 5711.T ont déclaré qu'ils prévoyaient d'intégrer l'approvisionnement en concentrés de cuivre et les ventes de produits de cuivre de Mitsubishi Material dans Pan Pacific Copper.

** Le fournisseur de logiciels d'intelligence artificielle C3 AI AI.N étudie une vente potentielle, parmi d'autres options, après que le fondateur Thomas Siebel a récemment quitté son poste de directeur général pour des raisons de santé, selon trois personnes familières avec le sujet.

