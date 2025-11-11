 Aller au contenu principal
CAC 40
8 110,21
+0,68%
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 12:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1054 GMT mardi:

** Davies a acquis le plus grand fournisseur de traitement des réclamations et de solutions de risque du Canada, SCM Insurance Services, dans une transaction qui portera ses revenus annuels à environ 1,4 milliard de dollars, soutenant l'objectif de la société d'atteindre plus de 3,5 milliards de dollars d'ici 2030.

nL6N3WM135

** JX Advanced Metals 5016.T , ses partenaires et Mitsubishi Materials 5711.T ont déclaré qu'ils prévoyaient d'intégrer l'approvisionnement en concentrés de cuivre et les ventes de produits de cuivre de Mitsubishi Material dans Pan Pacific Copper.

nL1N3WN0BF

** Le fournisseur de logiciels d'intelligence artificielle C3 AI AI.N étudie une vente potentielle, parmi d'autres options, après que le fondateur Thomas Siebel a récemment quitté son poste de directeur général pour des raisons de santé, selon trois personnes familières avec le sujet.

nL6N3WJ0ZX

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

C3.AI RG-A
16,110 USD NYSE +3,73%
MITSUBISHI MATER
18,0000 USD OTCBB 0,00%
SURMODICS
27,2700 USD NASDAQ +1,79%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

