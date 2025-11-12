((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de Dayforce, GoTo)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 21h30 GMT mercredi:

** Dayforce DAY.N a déclaré avoir reçu un vote majoritairement positif des actionnaires pour le projet de rachat du fournisseur de logiciels RH par Thoma Bravo pour 12,3 milliards de dollars, un mois après que son principal actionnaire ait déclaré qu'il voterait contre l'opération.

** Le gouvernement indonésien soutient pleinement une éventuelle fusion entre GoTo <GOTO.JK >, société de transport et de livraison de nourriture et son rival Grab, basé à Singapour, après s'être initialement opposé à un accord, ont déclaré deux sources ayant connaissance du dossier.

** Clearlake Capital Group a déclaré qu'il allait acheter le gestionnaire d'investissement Pathway Capital Management, alors que la société de rachat cherche à étendre sa présence dans le segment en plein essor des marchés privés.

** Le groupe italien UniCredit < CRDI.MI > a renoncé à son projet d'acquisition de la petite banque rivale Banco BPM < BAMI.MI >, a déclaré mercredi l'administrateur délégué Andrea Orcel.

** Le gouvernement allemand envisage d'acquérir une participation minoritaire de 25,1% dans l'unité allemande de l'opérateur de réseau électrique TenneT, a déclaré mercredi un porte-parole du ministère de l'économie, pour laquelle il prévoit d'allouer plusieurs milliards d'euros dans le budget 2026.

** La banque néerlandaise ABN Amro < ABNd.AS > a déclaré qu'elle avait acquis la banque commerciale nationale NIBC Bank auprès de la société de capital-investissement Blackstone, renforçant ainsi sa position sur son marché national.

** La société de capital-investissement Permira est en pourparlers avancés avec le groupe chinois HongShan Capital (HSG) pour vendre le fabricant italien de baskets de luxe Golden Goose à une valeur de plus de 2,5 milliards d'euros (3 milliards de dollars), ont déclaré deux sources proches du dossier, confirmant les rapports des journaux italiens.

** La division horlogère de LVMH < LVMH.PA > a pris une participation minoritaire dans La Joux-Perret, a déclaré le groupe français, approfondissant ainsi sa coopération avec le fabricant suisse de mouvements et de composants horlogers haut de gamme.

** Le groupe australien Mineral Resources < MIN.AX > a déclaré qu'il vendrait une participation de 30% dans une partie de son activité lithium au groupe sud-coréen POSCO < 005490.KS > pour 765 millions de dollars afin de réduire sa dette, ce qui a propulsé ses actions à leur plus haut niveau depuis plus d'un an.

** Toto Wolff est en pourparlers avancés pour vendre une partie de sa participation dans Mercedes F1 au directeur général de CrowdStrike, George Kurtz, dans le cadre d'une transaction qui valoriserait l'équipe de Formule 1 à un montant record de 6 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times mardi.

