 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 063,31
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 22:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de Dayforce, GoTo)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 21h30 GMT mercredi:

** Dayforce DAY.N a déclaré avoir reçu un vote majoritairement positif des actionnaires pour le projet de rachat du fournisseur de logiciels RH par Thoma Bravo pour 12,3 milliards de dollars, un mois après que son principal actionnaire ait déclaré qu'il voterait contre l'opération.

nL4N3WO1D7

** Le gouvernement indonésien soutient pleinement une éventuelle fusion entre GoTo <GOTO.JK >, société de transport et de livraison de nourriture et son rival Grab, basé à Singapour, après s'être initialement opposé à un accord, ont déclaré deux sources ayant connaissance du dossier.

nL4N3WO0LZ

** Clearlake Capital Group a déclaré qu'il allait acheter le gestionnaire d'investissement Pathway Capital Management, alors que la société de rachat cherche à étendre sa présence dans le segment en plein essor des marchés privés.

nL4N3WO0ZQ

** Le groupe italien UniCredit < CRDI.MI > a renoncé à son projet d'acquisition de la petite banque rivale Banco BPM < BAMI.MI >, a déclaré mercredi l'administrateur délégué Andrea Orcel.

nS8N3EV01M

** Le gouvernement allemand envisage d'acquérir une participation minoritaire de 25,1% dans l'unité allemande de l'opérateur de réseau électrique TenneT, a déclaré mercredi un porte-parole du ministère de l'économie, pour laquelle il prévoit d'allouer plusieurs milliards d'euros dans le budget 2026.

nL8N3WO0QK

** La banque néerlandaise ABN Amro < ABNd.AS > a déclaré qu'elle avait acquis la banque commerciale nationale NIBC Bank auprès de la société de capital-investissement Blackstone, renforçant ainsi sa position sur son marché national.

nL8N3WO05R

** La société de capital-investissement Permira est en pourparlers avancés avec le groupe chinois HongShan Capital (HSG) pour vendre le fabricant italien de baskets de luxe Golden Goose à une valeur de plus de 2,5 milliards d'euros (3 milliards de dollars), ont déclaré deux sources proches du dossier, confirmant les rapports des journaux italiens.

nL8N3WO16T

** La division horlogère de LVMH < LVMH.PA > a pris une participation minoritaire dans La Joux-Perret, a déclaré le groupe français, approfondissant ainsi sa coopération avec le fabricant suisse de mouvements et de composants horlogers haut de gamme.

nL8N3WO080

** Le groupe australien Mineral Resources < MIN.AX > a déclaré qu'il vendrait une participation de 30% dans une partie de son activité lithium au groupe sud-coréen POSCO < 005490.KS > pour 765 millions de dollars afin de réduire sa dette, ce qui a propulsé ses actions à leur plus haut niveau depuis plus d'un an.

nL4N3WN1EW

** Toto Wolff est en pourparlers avancés pour vendre une partie de sa participation dans Mercedes F1 au directeur général de CrowdStrike, George Kurtz, dans le cadre d'une transaction qui valoriserait l'équipe de Formule 1 à un montant record de 6 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times mardi.

nL1N3WN11J

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ABN AMRO DR
27,780 EUR Euronext Amsterdam +2,55%
BANCO BPM
13,265 EUR MIL -0,04%
DAYFORCE
68,990 USD NYSE +0,31%
GOTO GOJ TOK RG-A
0,0118 USD OTCBB 0,00%
LVMH
647,200 EUR Euronext Paris +2,26%
MINERAL RES
28,330 EUR Tradegate +7,15%
UNICREDIT
68,060 EUR MIL +2,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo d'archive de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal qui pose à Paris le 4 septembre 2015 ( AFP / Joël SAGET )
    L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal gracié et transféré en Allemagne
    information fournie par AFP 12.11.2025 22:44 

    L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis un an en Algérie et au cœur d'une crise diplomatique entre Alger et Paris, a été gracié mercredi, et est arrivé dans la soirée à Berlin où il doit recevoir des soins médicaux. Le président algérien Abdelmadjid ... Lire la suite

  • Un écran à la Bourse de New York, le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en ordre dispersé, record du Dow Jones
    information fournie par AFP 12.11.2025 22:39 

    La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, les investisseurs se désengageant des valeurs de la tech au profit de titres plus traditionnels, sur fond de déblocage budgétaire imminent aux Etats-Unis. Le Dow Jones a pris 0,68%, atteignant un nouveau ... Lire la suite

  • Wall Street termine en ordre dispersé
    Wall Street termine en ordre dispersé
    information fournie par Reuters 12.11.2025 22:29 

    par Noel Randewich et Twesha Dikshit La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi alors que les investisseurs attendaient la fin possible du "shutdown" le plus long de l'histoire des Etats-Unis. L'indice Dow Jones a gagné 0,68%, ou 326,86 points, à 48.254,82 ... Lire la suite

  • Le logo de la Bourse de New York le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en ordre dispersé, record du Dow Jones
    information fournie par AFP 12.11.2025 22:12 

    La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, les investisseurs se désengageant des valeurs de la tech au profit de titres plus traditionnels, sur fond de déblocage budgétaire imminent aux Etats-Unis. Le Dow Jones a pris 0,68%, atteignant un nouveau ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank