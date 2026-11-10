Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 20 h 30 GMT :

** Le fabricant de bagues connectées Oura OURA.O a annoncé qu’il allait acquérir la société de soins primaires virtuels Counsel Health pour 625 millions de dollars dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire, combinant ainsi les données biométriques d’Oura avec la plateforme de soins et les médecins disponibles à la demande de Counsel.

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** Diamondback Energy FANG.O et la société de capital-investissement KKR KKR.N ont convenu d’acquérir la participation de 70 % détenue par Five Point Infrastructure dans Deep Blue Midland Basin, une société d’infrastructures hydrauliques implantée dans le bassin permien, ont indiqué les entreprises.

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** Blackstone BX.N va acquérir environ 16 % d’IIFL Finance IIFL.NS pour 50 milliards de roupies, soit environ 535 millions de dollars, a déclaré la banque indienne non bancaire, prolongeant ainsi la vague d’investissements réalisés par des entreprises mondiales dans le secteur financier de la troisième économie d’Asie, alors qu’elles cherchent à s’exposer à son marché du crédit en pleine croissance.

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** La société israélienne NewMed Energy NWMDp.TA étudie l'acquisition d'actifs pétroliers en Amérique du Sud, à commencer par une participation dans une société dont le nom n'a pas été divulgué et qui détient des droits pétroliers terrestres au Venezuela, notamment plusieurs puits en production, a-t-elle indiqué dans un communiqué réglementaire.

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** Le gouvernement allemand versera 6,6 milliards d’euros (7,41 milliards de dollars) pour sa participation dans le groupe de défense franco-allemand KNDS, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

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** Le groupe agroalimentaire taïwanais Uni-President Enterprises 1216.TW est en négociations avancées pour racheter l’activité de restauration de Jardine Matheson JARD.SI , qui exploite les chaînes KFC et Pizza Hut sur plusieurs marchés asiatiques, ont déclaré deux personnes au courant du dossier.

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** Samsung Fire & Marine Insurance a accepté d’acquérir les 60 % restants du capital de Canopius, aux côtés de fonds gérés par la société d’investissement mondiale KKR et la Korea Investment Corporation, dans le cadre d’une opération d’un montant total de 2,47 milliards de dollars, ont annoncé les sociétés.

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** Le fournisseur britannique de matériaux de construction Travis Perkins TPK.L a annoncé avoir accepté de céder son activité déficitaire Toolstation Benelux au groupe allemand de capital-investissement Fidelium Partners pour une somme symbolique.

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