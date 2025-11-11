((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Alliant Insurance Services, Parker Hannifin, Howden)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h30 GMT mardi:

** Alliant Insurance Services a acquis le courtier multi-lignes Highpoint Insurance Group, basé à Friendswood, au Texas, a déclaré le courtier spécialisé. nL6N3WN0Q1

** Parker Hannifin PH.N a déclaré qu'il achèterait le fabricant de systèmes de filtration d'air et de liquide Filtration Group à la société privée Madison Industries pour 9,25 milliards de dollars, alors qu'il cherche à étendre sa présence sur le marché des pièces détachées. nL4N3WN0W1

** Howden a accepté d'acquérir la branche de conseil en avantages sociaux d'Evelyn Partners, Evelyn Partners Financial Services, a annoncé le courtier. nL6N3WN0I9

** Davies a acquis le plus grand fournisseur canadien de solutions de traitement des sinistres et de gestion des risques, SCM Insurance Services, dans le cadre d'une transaction qui portera ses revenus annuels à environ 1,4 milliard de dollars, soutenant ainsi l'objectif de la société d'atteindre plus de 3,5 milliards de dollars d'ici à 2030. nL6N3WM135

** JX Advanced Metals 5016.T , ses partenaires et Mitsubishi Materials 5711.T ont déclaré qu'ils prévoyaient d'intégrer l'approvisionnement en concentrés de cuivre et les ventes de produits de cuivre de Mitsubishi Material dans Pan Pacific Copper. nL1N3WN0BF

** Le fournisseur de logiciels d'intelligence artificielle C3 AI

AI.N étudie une vente potentielle, parmi d'autres options, après que le fondateur Thomas Siebel a récemment quitté son poste de directeur général pour des raisons de santé, selon trois personnes familières avec le sujet. nL6N3WJ0ZX