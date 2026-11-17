Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 20h05 GMT:

** L'Allemagne prévoit de durcir ses règles en matière d'OPA afin de décourager les offres dites « au rabais » et de renforcer la protection des actionnaires, selon un projet de loi consulté mardi par Reuters.

La tentative de rachat de la Commerzbank par UniCredit a en partie motivé cette révision, même si les modifications proposées n'auraient aucune incidence sur cette opération, a déclaré un responsable gouvernemental proche du dossier. nL5N46Y10C ** Highstreet Insurance Partners a finalisé l'acquisition de l'activité de courtage en assurance grand public de Players Health, dont le directeur général rejoindra la société acquéreuse. nL6N46Y0WH

** La société d’investissement internationale Sixth Street a acquis une participation minoritaire dans la marque américaine de snacks à base de viande Chomps pour 350 millions de dollars, ont indiqué les deux sociétés à Reuters. nL6N46U18Q

** UniCredit CRDI.MI attend d’ici la fin du mois l’autorisation des autorités financières polonaises pour finaliser la procédure réglementaire visant à prendre le contrôle de la Commerzbank CBKG.DE , a déclaré mardi son directeur général, Andrea Orcel. nS8N3PN03M

** L'opérateur satellite finlandais Iceye a lancé une offre surprise, entièrement en numéraire, sur le fabricant italien de fusées Avio AVI.MI , dans le but de créer un groupe européen intégré dans les domaines de l'espace et de la défense. nL5N46Y0AC

** Le transformateur agroalimentaire italien NewPrinces NWLF.MI a annoncé que sa filiale britannique Princes Group PRN.L avait conclu un accord avec le conglomérat américain Mondelez MDLZ.O en vue d'acquérir ses activités françaises de substituts de pain et de barres de céréales. nL5N46Y0GQ

** Le fabricant français de systèmes d’étiquetage en rayon Vusion VU.PA a annoncé qu’il lancerait une offre publique d’achat sur Pricer PRICb.ST , une opération valorisant son homologue suédois à 980,4 millions de couronnes (soit 97,2 millions de dollars). nL6N46Y0FN

** La société de capital-investissement CVC CVC.AS a annoncé son intention de se retirer d’une opération de près de 3 milliards d’euros (3,30 milliards de dollars) visant à acquérir le groupe italien d’ingrédients IRCA auprès de son concurrent Advent International. nL6N46X1EB

** Mayne Pharma MYX.AX a annoncé que le laboratoire pharmaceutique hongrois Gedeon Richter GDRB.BU avait accepté de racheter la société australienne pour une valeur de capital d’environ 604 millions de dollars australiens (soit 407,76 millions de dollars). nL3N46X1PX

** Aon a finalisé lundi une transaction de 17 milliards de dollars avec la société de capital-investissement KKR en vue de l'acquisition d'USI Insurance Services, a annoncé Aon. nL6N46X1BC

** Arthur J Gallagher & Co AJG.N a racheté la société californienne Bay and Basin Insurance Services, LLC, a annoncé mardi la société. nL6N46Y11W

** Le groupe hôtelier français Accor ACCP.PA a déclaré mardi qu’il avait l’intention d’acquérir les participations des actionnaires minoritaires d’Ennismore dans le cadre d’une opération évaluée à environ 1,6 milliard d’euros (1,76 milliard de dollars). nL6N46Y15A

** Le groupe chimique allemand BASF BASFn.DE pourrait proposer des concessions plus importantes afin d’obtenir le soutien nécessaire à une OPA sur Evonik EVKn.DE , ont déclaré deux personnes proches du dossier. nL5N46Y1R3

** Le constructeur automobile chinois Jetour, qui fait partie du groupe Chery 9973.HK , a conclu un accord avec le gouvernement de l'État de Rio de Janeiro pour produire des véhicules sur place, ont déclaré mardi à Reuters deux sources au sein du gouvernement de l'État. nL2N46Y106