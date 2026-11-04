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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 10h30 GMT:

** Le courtier spécialisé Optio Group a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir Names Europe Agencia de Suscripción, une agence de souscription spécialisée dans le secteur maritime basée à Madrid, pour un montant non divulgué. nL6N46L0Q8

** La société Emaar Properties de Dubaï EMAR.DU prévoit de lancer une offre d'achat sur les parts qu'elle ne détient pas encore dans sa filiale de construction Emaar Development

EMAARDEV.DU , a-t-elle indiqué, dans le cadre d'une opération potentielle pouvant atteindre 3,43 milliards de dollars.

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** La société immobilière australienne Goodman Group

GMG.AX et Digital Realty DLR.N ont proposé de racheter jusqu’à 9,9% de l’opérateur de centres de données en difficulté NextDC NXT.AX , dans le cadre d’une opération d’une valeur d’environ 715 millions de dollars australiens (499,7 millions de dollars), selon une lettre d’intentions. nL2N46L0AP

** Japan Investment Corp (JIC), un fonds soutenu par l’État, prévoit de céder le fabricant de matériaux pour la fabrication de puces JSR à Mitsui Chemicals 4183.T dans le cadre d’une transaction qui pourrait dépasser 1 300 milliards de yens (8,20 milliards de dollars), ont déclaré deux personnes proches du dossier. nL2N46L064

** Premia Holdings Ltd a finalisé l'acquisition de Ramius Enterprise Luxembourg Holdco S.à r.l. et de ses filiales, dont le réassureur IARD Cowen Reinsurance SA, qui a été rebaptisé Premia Reinsurance Europe SA. nL6N46K17A

** Epic Insurance Brokers & Consultants a racheté Randall Insurance, une société spécialisée dans l’assurance des particuliers et des entreprises, selon un communiqué de presse publié mardi. nL6N46K189