information fournie par Reuters 06/10/2025 à 12:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT lundi:

** Le mineur australien Predictive Discovery < PDI.AX > et le canadien Robex Resources < RBX.V > ont déclaré qu'ils allaient fusionner dans le cadre d'un accord de 2,35 milliards de dollars australiens (1,55 milliard de dollars) toutes actions confondues, créant ainsi un producteur d'or de niveau intermédiaire en Afrique de l'Ouest.

** La société d'investissement française Ardian rachète à I Squared Capital l'une des plus grandes entreprises irlandaises de services énergétiques, Energia Group, ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué, pariant sur un fournisseur d'énergie prêt à servir l'industrie de l'IA en plein essor.

** La société de technologie spatiale Firefly Aerospace < FLY.O > va acquérir la société de technologie de sécurité nationale SciTec pour environ 855 millions de dollars, a déclaré la société dimanche, quelques mois seulement après sa cotation au Nasdaq, améliorant ainsi son portefeuille à un moment où les programmes militaires et civils américains suscitent un intérêt accru de la part des investisseurs.

** QatarEnergy a convenu avec Shell < SHEL.L > d'acquérir une participation de 27 % dans un bloc au large de l'Égypte auprès de la compagnie pétrolière et gazière, a-t-elle déclaré dans un communiqué dimanche.

