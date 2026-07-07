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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 11:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09h30 GMT:

** ADNOC Distribution < ADNOCDIST.AD > a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir les activités en aval de Shell < SHEL.L > en Afrique du Sud pour une valeur d'entreprise implicite d'environ 1 milliard de dollars, ce qui constitue sa plus importante acquisition à l'étranger à ce jour alors qu'elle étend ses activités au-delà du Golfe. nL6N43909G

** La filiale bancaire du groupe japonais Sumitomo Mitsui Trust Group < 8309.T > va acquérir une participation de 15% dans le gestionnaire d’investissements dans les infrastructures Morrison et s’engager initialement à hauteur de 500 millions de dollars dans deux stratégies de Morrison, ont annoncé les deux sociétés. nL1N43906Y

** Le fabricant italien de fusées Avio < AVI.MI > a conclu lundi un accord pour céder une participation minoritaire d’environ 7% à la société de capital-investissement Advent International pour 109,4 millions d’euros, afin de soutenir son expansion, notamment aux États-Unis. nL6N43816Y

** Vertex Pharmaceuticals < VRTX.O > va racheter Crinetics Pharmaceuticals < CRNX.O > pour une valeur totale des capitaux propres d’environ 10 milliards de dollars, ont annoncé lundi les deux sociétés, ajoutant ainsi à son portefeuille des traitements contre des maladies hormonales rares. nL4N4381BQ

** La société Wright National Flood Insurance Company, basée en Floride, a conclu un accord en vue d’acquérir le portefeuille de polices d’assurance contre les inondations de First Insurance Company of Hawaii, une filiale de Tokio Marine North America.

nL6N43814R

** Vista Equity Partners et la société d’investissement Quinti Capital ont proposé de racheter la société française de technologie publicitaire Criteo < CI5A.BN >, ont déclaré lundi deux sources proches du dossier. nL1N4380TJ

Fusions / Acquisitions

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