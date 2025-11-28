 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 103,47
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour.-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 11:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT vendredi:

** Les entreprises chinoises de vêtements de sport Anta Sports Products < 2020.HK > et Li Ning < 2331.HK > font partie de celles qui explorent un rachat potentiel de la marque allemande de vêtements de sport Puma < PUMG.DE >, a déclaré jeudi une source au fait du dossier.

nL6N3X305Z

** L'opérateur boursier allemand Deutsche Boerse AG < DB1Gn.DE > a déclaré jeudi qu'il était en négociations exclusives avec Allfunds < ALLFG.AS > en vue de l'acquisition de la plateforme européenne de transactions de fonds.

nL8N3X30W0

** Piraeus Bank S.A. a finalisé l'acquisition de toutes les actions d'Ethniki Holdings S.à.r.l. pour 600 millions d'euros (695,1 millions de dollars) en espèces, a annoncé la banque jeudi.

nL6N3X30LO

** UniCredit < CRDI.MI > a acheté une participation dans Generali < GASI.MI > en tant qu'"investissement financier", mais elle est également prête à envisager une collaboration avec le plus grand assureur italien, a déclaré l'administrateur délégué Andrea Orcel.

nS8N3EV01R

** Naver Financial, une unité du géant sud-coréen de l'internet Naver < 035420.KS >, a accepté d'acquérir Dunamu, un opérateur du plus grand échange de crypto-monnaies du pays, Upbit, dans une transaction entièrement en actions évaluée à 15,13 billions de wons (10,27 milliards de dollars).

nL1N3X3048

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALLFUNDS GRP
0,000 EUR LSE Intl -100,00%
ANTA SPORTS PROD
9,479 EUR Tradegate -0,01%
ANTA SPORTS PROD
11,8100 USD OTCBB 0,00%
DEUTSCHE BOERSE
230,200 EUR XETRA +2,08%
GENERALI
34,140 EUR MIL +0,35%
LI NING
1,916 EUR Tradegate -0,63%
LI NING
2,2000 USD OTCBB 0,00%
PUMA
19,745 EUR XETRA -2,35%
UNICREDIT
63,900 EUR MIL -0,34%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank