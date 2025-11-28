Offres du jour.-Fusions et acquisitions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT vendredi:

** Les entreprises chinoises de vêtements de sport Anta Sports Products < 2020.HK > et Li Ning < 2331.HK > font partie de celles qui explorent un rachat potentiel de la marque allemande de vêtements de sport Puma < PUMG.DE >, a déclaré jeudi une source au fait du dossier.

** L'opérateur boursier allemand Deutsche Boerse AG < DB1Gn.DE > a déclaré jeudi qu'il était en négociations exclusives avec Allfunds < ALLFG.AS > en vue de l'acquisition de la plateforme européenne de transactions de fonds.

** Piraeus Bank S.A. a finalisé l'acquisition de toutes les actions d'Ethniki Holdings S.à.r.l. pour 600 millions d'euros (695,1 millions de dollars) en espèces, a annoncé la banque jeudi.

** UniCredit < CRDI.MI > a acheté une participation dans Generali < GASI.MI > en tant qu'"investissement financier", mais elle est également prête à envisager une collaboration avec le plus grand assureur italien, a déclaré l'administrateur délégué Andrea Orcel.

** Naver Financial, une unité du géant sud-coréen de l'internet Naver < 035420.KS >, a accepté d'acquérir Dunamu, un opérateur du plus grand échange de crypto-monnaies du pays, Upbit, dans une transaction entièrement en actions évaluée à 15,13 billions de wons (10,27 milliards de dollars).

