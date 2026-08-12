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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 11:48
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 09h30 GMT:

** La société philippine First Gen Corp < FGEN.PS > a annoncé que la société d'investissement internationale KKR < KKR.N > avait proposé de racheter 8,43 % des actions détenues par First Philippine Holdings Corp < FPH.PS > dans le producteur d'électricité.

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** FleetPartners < FPR.AX > a annoncé avoir reçu une offre publique d’achat de la part de la société japonaise ORIX < 8591.T >, ainsi qu’une offre améliorée de la part de SG Fleet, soutenue par Pacific Equity Partners, ce qui a propulsé le cours de l’action du fournisseur de location de véhicules à son plus haut niveau depuis huit ans.

nL4N4481MF

** Joby Aviation < JOBY.N > a annoncé mardi son intention d’acquérir la société de technologies de défense Resonant Sciences pour environ 500 millions de dollars, dans le but de développer ses activités sur un marché de la défense en pleine croissance.

nL6N4480ZX

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

JOBY AVIAT
8,440 USD NYSE -4,42%
KKR & CO
111,015 USD NYSE +6,93%
ORIX CORP
39,5500 USD OTCBB -1,64%
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