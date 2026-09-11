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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 09h30 GMT:

** La société pétrolière et gazière chypriote Energy Holdings ENH.OL a accepté de racheter l'entreprise de forage en eaux profondes Ventura Offshore VTURA.OL afin de créer une plateforme plus importante pour la génération de trésorerie, la distribution aux actionnaires et la croissance, ont annoncé vendredi ces sociétés cotées à Oslo.

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** Le site d’enchères automobiles en ligne Copart CPRT.O a conclu jeudi un accord en vue d’acquérir son concurrent ACV Auctions ACVA.N dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire d’environ 1,9 milliard de dollars, marquant ainsi son entrée sur le marché de la revente en gros entre concessionnaires.

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** La filiale nord-américaine de Shell SHEL.L a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour céder ses participations dans un complexe de centrales électriques au gaz situé dans le Rhode Island à Constellation Energy CEG.O pour 715 millions de dollars, tout en se développant sur le marché lucratif de l'électricité de la région du Mid-Atlantic aux États-Unis.

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