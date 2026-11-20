Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 19 h 45 GMT:

** Marcin Celejewski, directeur général de Grupa Azoty ATTP.WA , a déclaré vendredi aux journalistes que la vente de la division « Polyoléfines » du groupe, actuellement inactive, au raffineur public Orlen PKN.WA serait finalisée cette année, sans exclure que cela puisse avoir lieu en novembre. nS8N45G089

** La société de fintech BILL Holdings BILL.N a annoncé jeudi qu’elle allait être rachetée par le groupe de capital-investissement TPG, en partenariat avec Corpay CPAY.N , dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 6 milliards de dollars. nL3N4702F0

** Intuit INTU.O a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour céder la plateforme de marketing par e-mail Mailchimp à Bending Spoons BSP.O pour environ 3,68 milliards de dollars, cinq ans après l’avoir acquise pour près de trois fois ce montant dans le cadre de sa plus importante transaction jamais réalisée. nL3N47027M

** Le groupe allemand de médias et de services Bertelsmann a accepté d’acquérir la société turque Ekol Logistics pour plus de 500 millions d’euros (548 millions de dollars), ont annoncé jeudi les deux entreprises. nL5N4702J6

** Le plus grand groupe italien de services publics, Enel ENEI.MI , a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir un portefeuille de centrales solaires aux États-Unis, portant ainsi sa capacité installée en énergies renouvelables en Amérique du Nord à 13,5 gigawatts (GW), y compris les actifs de stockage. nL5N4710M5

** Le principal actionnaire d’Evonik EVKn.DE , la fondation RAG, a déclaré qu’elle comptait toujours réduire progressivement sa participation dans le groupe chimique allemand pour la ramener à 25,1 %, après que BASF BASFn.DE a mis fin à ses tentatives de rachat d’Evonik. nL5N4710UJ

** Metro Bank MTRO.L suscite les premiers intérêts en vue d’un rachat de la part de Barclays BARC.L et de sociétés de capital-investissement, notamment Lone Star Funds et Centerbridge Partners, après que cette banque britannique de taille moyenne s’est mise en vente, a rapporté vendredi Bloomberg News. nL6N4710KI

** Des responsables de l'administration du président américain Donald Trump ont rencontré en privé cette semaine des investisseurs de fonds spéculatifs qui pariaient sur l'issue du projet d'acquisition de Norfolk Southern NSC.N par Union Pacific UNP.N , d'un montant de 72 milliards de dollars, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL2N4710PN

** Christian Dior DIOR.PA a annoncé vendredi que son conseil d’administration avait approuvé les termes du projet de fusion de la holding familiale Agache avec Christian Dior, ainsi que la transformation de la société en société en commandite par actions. nL6N47111T

** La société de capital-investissement GTCR étudie actuellement la possibilité de racheter le prestataire de services de paiement Global Payments GPN.N , a déclaré vendredi à Reuters une source proche du dossier, quelques jours après l’annonce de l’abandon d’un projet de consortium avec CD&R. nL3N4711H8