Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mercredi:

** Certains gagnants clairs émergent dans la guerre des offres entre Netflix et Paramount Skydance pour Warner Bros Discovery: JPMorgan et Allen & Company. nL6N3YL15N

** Le producteur américain d'uranium Energy Fuels < UUUU.A > a accepté de payer une forte prime pour Australian Strategic Materials (ASM) < ASM.AX >, alors que les Etats-Unis renforcent leurs efforts pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement occidentales pour les éléments de terre rare. nL4N3YL26Z

** Airwallex a acquis la société sud-coréenne Paynuri Co Ltd, obtenant des licences de paiement locales et un enregistrement d'entreprise de change qui lui permettra d'opérer directement dans le pays, alors que la fintech fondée en Australie s'étend en Asie. nL1N3YM005

** Restaurant Brands Asia < RESR.NS > a déclaré mardi qu'Inspira Global investira jusqu'à 34,16 milliards de roupies (375,06 millions de dollars) pour prendre le contrôle de l'opérateur Burger King India, alors que la société de capital-investissement Everstone se retire de sa participation.

