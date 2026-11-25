Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées mercredi à 15 h 10 GMT:

** La vente proposée par McCormick MKC.N de la marque Colman's d'Unilever ULVR.L pourrait répondre aux préoccupations des autorités de régulation concernant leur projet d'accord alimentaire de 65 milliards de dollars, a déclaré l'autorité britannique de la concurrence. nL6N4760CW

** L'autorité britannique de la concurrence a déclaré que les mesures correctives proposées par le fabricant de peinture Dulux, AkzoNobel AKZO.AS , et son homologue américain Axalta AXTA.N , pourraient répondre à ses préoccupations en matière de concurrence liées à leur projet de fusion de 25 milliards de dollars. nL3N46Z0G9

** Starbucks SBUX.O a fait appel à des conseillers pour préparer une éventuelle cession de ses activités au Japon pour plusieurs milliards de dollars, a rapporté mardi Bloomberg News. nL6N476062

** La Deutsche Bank allemande DBKGn.DE et la banque publique indienne Punjab National Bank (PNB) PNBK.NS ont signé un accord préliminaire visant à structurer et à financer des acquisitions d'entreprises en Inde, ont indiqué les deux établissements dans un communiqué conjoint. nL3N4760ZP

** LG Electronics Inc 066570.KS va céder jusqu’à 2 % du capital de sa filiale indienne sur le marché libre afin de se conformer aux normes relatives au pourcentage minimum d’actionnariat public, a déclaré LG Electronics India LGEL.NS . nL3N4760TK

** La société allemande de technologie de défense Helsing a déclaré ne pas être impliquée dans un processus de rachat de la start-up néerlandaise Destinus, en réponse à un article du Handelsblatt selon lequel elle envisageait d’acquérir cette entreprise basée aux Pays-Bas. nL2N4760B9

** La société japonaise d’exploration pétrolière et gazière Japan Petroleum Exploration 1662.T a déclaré que sa filiale norvégienne avait conclu un accord pour acquérir des participations dans le gisement pétrolier de Goliat ainsi que des licences d’exploration auprès d’Equinor EQNR.OL , dans le cadre de son expansion en Norvège. nL2N4760CE

** Le fournisseur de logiciels d’assurance Applied Systems a racheté Tailwind, une insurtech spécialisée dans la récupération de documents et de données. nL6N475176