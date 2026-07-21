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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09h30 GMT:

** Le constructeur automobile allemand Volkswagen AG < VOWG_p.DE > est en pourparlers avancés pour céder une participation dans ses activités en Inde au conglomérat industriel JSW, afin d'injecter des capitaux frais et de renforcer cette filiale, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources.

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** La banque hongroise OTP Bank < OTPB.BU >, première banque indépendante d’Europe centrale, a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir Luminor Bank, troisième banque de la région des pays baltes.

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** La société norvégienne Vaar Energi a annoncé mardi qu’elle allait racheter BlueNord, son concurrent plus modeste coté à Oslo, afin de former le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz d’Europe, dans le cadre d’une opération d’une valeur d’environ 1,33 milliard de dollars qui a fait grimper les actions des deux sociétés de plus de 5 %.

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** Le prestataire de services britannique OCS Group International va racheter son concurrent coté en bourse Mitie < MTO.L > pour 3,1 milliards de livres sterling (4,17 milliards de dollars), ont annoncé mardi les deux sociétés, créant ainsi une entreprise de gestion des installations bien placée pour tirer parti de la demande en plein essor de services d’infrastructure basés sur l’IA.

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** David Martinez, l’un des principaux actionnaires de Banco Sabadell < SABE.MC > qui s’est retiré du conseil d’administration de la banque espagnole l’année dernière, a cédé une participation de près de 1,6 % dans la banque, selon les données de l’autorité de surveillance boursière examinées mardi par Reuters.

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** Icahn Enterprises < IEP.O >, la société de Carl Icahn, a conclu un accord pour céder la chaîne de services automobiles Pep Boys à Mavis Tire Express Services pour 700 millions de dollars en espèces, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

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** La banque numérique brésilienne Nubank < NU.N >, anciennement Nu Holdings, a annoncé lundi avoir conclu un accord pour racheter Banco Porto Real, ajoutant ainsi une licence bancaire à son conglomérat financier au Brésil, selon un document déposé auprès des autorités boursières.

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** Cardinal Health < CAH.N > a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d’acquérir la division dédiée au diabète d’AdaptHealth < AHCO.O > ainsi que le fournisseur de matériel médical Strive Medical, dans le cadre de deux transactions distinctes pour un montant total d’environ 360 millions de dollars, élargissant ainsi ses activités dans le domaine des soins à domicile.

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