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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09h30 GMT:

** Tamarack Valley TVE.TO et Headwater Exploration

HWX.TO vont fusionner dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à 10 milliards de dollars canadiens (7,25 milliards de dollars), ont annoncé les sociétés, créant ainsi le plus grand producteur coté en bourse spécialisé dans le gisement pétrolier de Clearwater, en Alberta.

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** Poste Italiane PST.MI a augmenté la composante en numéraire de son offre publique d’achat sur Telecom Italia

TLIT.MI , rendant ainsi l’offre plus attractive pour les actionnaires alors qu’elle cherche à prendre le contrôle de l’ancien monopole italien des télécommunications.

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** La société d’investissement californienne Platinum Equity s’apprête à céder De Wave Group, fabricant d’aménagements intérieurs pour yachts et navires de croisière, à son homologue italien Renaissance Partners dans le cadre d’une transaction d’une valeur d’environ 400 millions d’euros (465 millions de dollars), a indiqué une source proche du dossier.

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** Rio Tinto RIO.AX a accepté d’acquérir le projet de bauxite d’Aurukun, situé dans l’ouest du Cap York (Queensland), auprès d’une coentreprise regroupant Glencore GLEN.L , cotée à Londres, et Mitsubishi Development, a déclaré un porte-parole de la société.

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** EverBank Financial, basée en Floride, a conclu un accord en vue d’acquérir WaFd WAFD.O , une petite banque de la région du nord-ouest du Pacifique, dans le cadre d’une fusion inversée d’un montant de 3,9 milliards de dollars, ont annoncé lundi les deux sociétés.

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** Steve McGill a déclaré que l’accord conclu par EQT en vue d’acquérir une participation majoritaire dans McGill and Partners marquait un tournant décisif pour cette société de courtage créée il y a sept ans, lui offrant une opportunité « sans précédent » d’accélérer sa croissance tout en renforçant le modèle de boutique spécialisée sur lequel elle s’est construite.

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** Le groupe public français d’électricité EDF est en pourparlers pour acquérir le fournisseur d’électricité So Energy, détenu majoritairement par la société irlandaise ESB, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier, confirmant ainsi une information parue dimanche dans la presse.

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** La Suède a décidé d’acheter le système de roquettes d’artillerie Himars de Lockheed Martin LMT.N , a déclaré lundi le ministre suédois de la Défense, Pal Jonson.

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** La société australienne Santos STO.AX a annoncé lundi avoir acquis une participation supplémentaire de 3,3 % dans le projet Papua LNG auprès de la société française TotalEnergies

TTEF.PA pour 189 millions de dollars, portant ainsi sa participation totale dans cette coentreprise à 21 %.

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** La société australienne Ingenia Communities INA.AX a rejeté lundi une offre de rachat de 1,94 milliard de dollars australiens (1,40 milliard de dollars) émanant de la société américaine de capital-investissement Warburg Pincus, estimant que cette offre sous-évaluait la société et n’était pas dans l’intérêt des actionnaires.

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** La société de capital-investissement néerlandaise Waterland prévoit de faire une offre sur l'opérateur de télécommunications britannique Gamma Communications GAMA.L supérieure à celle de 1,08 milliard de livres sterling (1,38 milliard de dollars) proposée par Epiris, une société de capital-investissement britannique, selon le Sunday Times.

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