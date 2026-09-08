 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 12:11
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09h30 GMT:

** Tamarack Valley TVE.TO et Headwater Exploration

HWX.TO vont fusionner dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à 10 milliards de dollars canadiens (7,25 milliards de dollars), ont annoncé les sociétés, créant ainsi le plus grand producteur coté en bourse spécialisé dans le gisement pétrolier de Clearwater, en Alberta.

nL4N4500KU

** Poste Italiane PST.MI a augmenté la composante en numéraire de son offre publique d’achat sur Telecom Italia

TLIT.MI , rendant ainsi l’offre plus attractive pour les actionnaires alors qu’elle cherche à prendre le contrôle de l’ancien monopole italien des télécommunications.

nL6N44Z0V2

** La société d’investissement californienne Platinum Equity s’apprête à céder De Wave Group, fabricant d’aménagements intérieurs pour yachts et navires de croisière, à son homologue italien Renaissance Partners dans le cadre d’une transaction d’une valeur d’environ 400 millions d’euros (465 millions de dollars), a indiqué une source proche du dossier.

nS8N40Y055

** Rio Tinto RIO.AX a accepté d’acquérir le projet de bauxite d’Aurukun, situé dans l’ouest du Cap York (Queensland), auprès d’une coentreprise regroupant Glencore GLEN.L , cotée à Londres, et Mitsubishi Development, a déclaré un porte-parole de la société.

nL4N4500BL

** EverBank Financial, basée en Floride, a conclu un accord en vue d’acquérir WaFd WAFD.O , une petite banque de la région du nord-ouest du Pacifique, dans le cadre d’une fusion inversée d’un montant de 3,9 milliards de dollars, ont annoncé lundi les deux sociétés.

nL6N44Z0VI

** Steve McGill a déclaré que l’accord conclu par EQT en vue d’acquérir une participation majoritaire dans McGill and Partners marquait un tournant décisif pour cette société de courtage créée il y a sept ans, lui offrant une opportunité « sans précédent » d’accélérer sa croissance tout en renforçant le modèle de boutique spécialisée sur lequel elle s’est construite.

nL6N44Z0OO

** Le groupe public français d’électricité EDF est en pourparlers pour acquérir le fournisseur d’électricité So Energy, détenu majoritairement par la société irlandaise ESB, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier, confirmant ainsi une information parue dimanche dans la presse.

nL1N44Z0AY

** La Suède a décidé d’acheter le système de roquettes d’artillerie Himars de Lockheed Martin LMT.N , a déclaré lundi le ministre suédois de la Défense, Pal Jonson.

nL8N44Z0PT

** La société australienne Santos STO.AX a annoncé lundi avoir acquis une participation supplémentaire de 3,3 % dans le projet Papua LNG auprès de la société française TotalEnergies

TTEF.PA pour 189 millions de dollars, portant ainsi sa participation totale dans cette coentreprise à 21 %.

nL4N44Z0G4

** La société australienne Ingenia Communities INA.AX a rejeté lundi une offre de rachat de 1,94 milliard de dollars australiens (1,40 milliard de dollars) émanant de la société américaine de capital-investissement Warburg Pincus, estimant que cette offre sous-évaluait la société et n’était pas dans l’intérêt des actionnaires.

nL6N44Y09H

** La société de capital-investissement néerlandaise Waterland prévoit de faire une offre sur l'opérateur de télécommunications britannique Gamma Communications GAMA.L supérieure à celle de 1,08 milliard de livres sterling (1,38 milliard de dollars) proposée par Epiris, une société de capital-investissement britannique, selon le Sunday Times.

nL6N44Z097

Fusions / Acquisitions
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

GAMMA COMMUN
1 171,500 GBX LSE -0,80%
GLENCORE
610,300 GBX LSE +1,08%
Gaz naturel
2,98 USD NYMEX 0,00%
HEADWATER EXPL
14,220 CAD TSX -0,35%
INGENIA COMMU STPL
2,4875 USD OTCBB 0,00%
LOCKHEED MARTIN
525,190 USD NYSE -1,46%
POSTE ITALIANE
26,330 EUR MIL +0,30%
Pétrole Brent
98,44 USD Ice Europ +1,16%
Pétrole WTI
93,78 USD Ice Europ +1,15%
RIO TINTO
108,800 EUR Tradegate +0,18%
SANTOS
5,228 EUR Tradegate 0,00%
SANTOS
5,9150 USD OTCBB +2,60%
TAMARACK VALLEY
13,360 CAD TSX -1,26%
TELECOM ITALIA-RG
7,680 EUR MIL +2,76%
TOTALENERGIES
77,540 EUR Euronext Paris +0,31%
WAFD
36,3000 USD NASDAQ +0,89%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les résultats des élèves français à l'enquête internationale Pisa de 2025 sont les plus bas jamais mesurés depuis la création de ce classement en 2000, mais la France se maintient dans la moyenne des pays de l'OCDE dans les trois matières évaluées ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Enquête Pisa: face aux résultats préoccupants de la France, Geffray cible le collège
    information fournie par AFP 08.09.2026 12:32 

    Les résultats des élèves français à l'enquête internationale Pisa de 2025 sont les plus bas jamais mesurés, mais restent dans la moyenne des pays de l'OCDE. Un constat "préoccupant" selon le ministre de l'Education, qui estime que le collège doit être le "grand ... Lire la suite

  • Les bureaux vides d'une salle de cours à Téhéran, le 11 mai 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Les rêves brisés d'étudiants iraniens, confrontés aux sanctions américaines
    information fournie par AFP 08.09.2026 12:31 

    Ce devait être la première étape vers une nouvelle vie : Iranienne, Nikki devait valider un test d'anglais pour entamer des études de psychologie dans une université européenne, mais l'examen prévu fin septembre a été suspendu à cause des nouvelles sanctions américaines. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 08.09.2026 12:07 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,72% pour le Dow Jones .DJI et de 0,2% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , mais en hausse de 0,08% pour le Nasdaq .IXIC

  • Des policiers devant l'entrée du musée Renoir à Cagnes-sur-Mer après le vol de quatre oeuvres d'art, le 8 septembre 2026 dans les Alpes-Maritimes ( AFP / Valery HACHE )
    Deux tableaux dérobés au musée Renoir de Cagnes-sur-Mer pour plusieurs millions d'euros
    information fournie par AFP 08.09.2026 12:04 

    Deux voleurs sont parvenus à s'introduire à l'aube mardi dans le musée Renoir de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) et à dérober quatre œuvres, dont deux ont été retrouvées dans le parc après ce cambriolage qui relance la question de la sécurisation des musées français. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0764 +9,14%
CAC 40
8 296,85 -0,11%
Pétrole Brent
98,48 +1,20%
HAFFNER ENERGY
0,62 -7,19%
SOITEC
139,6 -2,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank