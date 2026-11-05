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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 12:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 10 h 30 GMT:

** La société indienne Adani Ports and Special Economic Zone

APSE.NS a annoncé son intention d'acquérir l'opérateur néerlandais de stockage de liquides Evos B.V pour une valeur d'entreprise de 2,56 milliards d'euros (2,88 milliards de dollars).

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** Les producteurs d'huile d'olive espagnols Acesur et Dcoop ont signé un accord contraignant en vue d'acquérir Deoleo

OLEO.MC , propriétaire des marques Carbonell et Bertolli, dans le cadre d'une opération valorisant l'entreprise à 520 millions d'euros (586 millions de dollars), a indiqué Deoleo.

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** BP BP.L a déclaré avoir levé environ 1,06 milliard de dollars grâce à la vente d’une participation de 5 % dans la société pétrolière et gazière norvégienne Aker BP AKRBP.OL , alors que le géant britannique de l’énergie rationalise son portefeuille et réduit sa dette sous la direction de sa directrice générale, Meg O’Neill.

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** Les producteurs d’huile d’olive espagnols Acesur et Dcoop ont remporté la course pour le rachat de Deoleo, propriétaire des marques Carbonell et Bertolli, a rapporté le journal économique Expansion, citant plusieurs sources du marché.

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** AstraZeneca AZN.L a fait une offre d’environ 10 milliards de dollars pour acquérir le fabricant de médicaments contre l’obésité Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O, selon trois personnes proches du dossier

nL3N46L2AG

Fusions / Acquisitions

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