information fournie par Reuters 15/12/2025 à 14:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1230 GMT lundi:

** Le groupe financier japonais Mitsubishi UFJ < 8306.T > est en pourparlers finaux pour acquérir une participation de 20% dans l'institution financière non bancaire indienne Shriram Finance < SHMF.NS > pour plus de 500 milliards de yens (3,22 milliards de dollars), a rapporté Bloomberg News.

** DBAY Advisors, le principal actionnaire de TT Electronics < TTG.L >, a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de faire une offre pour la société britannique, se retirant ainsi d'une possible guerre d'offres avec la société suisse Cicor < CICN.S >.

** L'entreprise chinoise CMOC Group < 603993.SS > a déclaré que son unité CMOC Ltd prévoyait d'acheter Leagold LatAm Holdings B.V. et Luna Gold Corp à l'entreprise canadienne Equinox Gold Corp < EQX.TO > pour un montant total de 1,015 milliard de dollars.

** La société australienne Fortescue < FMG.AX > a déclaré qu'elle achèterait les 64 % restants d'Alta Copper < ATCU.TO >, dans le cadre d'une transaction impliquant une valeur totale des capitaux propres de 139 millions de dollars canadiens (101 millions de dollars) pour la société minière de cuivre cotée à Toronto.

