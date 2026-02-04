((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mercredi:

** Un consortium de KKR KKR.N et Singapore Telecommunications

STEL.SI paiera 6,6 milliards de dollars singapouriens (5,2 milliards de dollars) en espèces pour prendre le contrôle total de ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC), ont déclaré les entreprises, dans une course de plus en plus intense pour la capacité de l'IA. nL4N3YZ2RJ

** L'assureur spécialisé britannique Beazley BEZG.L recommanderait une offre améliorée de rachat de 8 milliards de livres (10,97 milliards de dollars) par Zurich Insurance

ZURN.S une fois que l'entreprise suisse aura fait une offre ferme, a-t-il déclaré après avoir rejeté les offres multiples précédentes. nL6N3Z00G7

** Henkel HNKG.DE , propriétaire de Persil, a déclaré qu'il avait accepté d'acheter la société de revêtements spécialisés Stahl pour 2,1 milliards d'euros (2,5 milliards de dollars) au groupe Stahl. nL6N3Z00HM

** Texas Instruments TXN.O est en pourparlers avancés pour acheter le concepteur de puces Silicon Laboratories SLAB.O pour environ 7 milliards de dollars, a déclaré mardi à Reuters une source au fait du dossier. nL4N3YZ2C0

** Le groupe espagnol Santander SAN.MC va racheter la banque régionale américaine Webster Financial WBS.N pour un montant de 12,2 milliards de dollars afin de créer l'une des dix premières banques commerciales et de détail du pays, a déclaré la société, ce qui constitue un pari majeur sur le marché américain. nL4N3YZ20F

** Shell SHEL.L a accepté de vendre une participation de 20% dans son projet Orca au large du Brésil à Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC), a déclaré la compagnie pétrolière. nL6N3YZ0ZT

** Glencore GLEN.L est en pourparlers pour vendre une participation de 40 % dans ses opérations de cuivre et de cobalt en République démocratique du Congo à un consortium soutenu par les États-Unis dans le cadre d'un accord évaluant les actifs à environ 9 milliards de dollars, y compris la dette, a déclaré Glencore. nL6N3YZ11M