((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mercredi:

** Marubeni <8002.T > unité Marubeni Consumer Platform US (MCPU) a déclaré avoir acquis le groupe Jacobson basé en Grande-Bretagne, un portefeuille de marques de chaussures comprenant Gola, Lotus, Ravel et Frank Wright, ainsi que les marques sous licence Dunlop et Lonsdale. nL8N3Y80E4

** BlueScope Steel <BSL.AX > rejette une offre de rachat de 13,2 milliards de dollars australiens (8,92 milliards de dollars) de SGH <SGH.AX > et de la société américaine Steel Dynamics <STLD.O >, a déclaré l'aciériste australien, qui a accusé les soumissionnaires d'essayer de l'acheter "au rabais".

** TPG Capital est en pourparlers pour acheter une participation allant jusqu'à 20% dans la société indienne de titres IIFL Capital Services <IIFS.NS >, selon deux sources familières avec l'affaire. nL4N3Y807C

** Barclays <BARC.L > a pris une participation dans la société américaine de règlement en stablecoins Ubyx, son premier investissement de ce type, dans le cadre de ses projets d'exploration de "nouvelles formes d'argent numérique", a déclaré la banque britannique. nL6N3Y70X8

** La société d'investissement mondiale KKR <KKR.N > a accepté d'acquérir Arctos Partners dans le cadre d'une transaction qui évalue la société de capital-investissement axée sur le sport à environ 1 milliard de dollars, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec l'affaire. nL4N3Y71EV

** Eli Lilly <LLY.N > est en pourparlers avancés pour acheter Ventyx Biosciences <VTYX.O > pour plus d'un milliard de dollars, a rapporté le Wall Street Journal mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

** Mobileye Global <MBLY.O > a déclaré mardi qu'elle allait acquérir la startup de robotique humanoïde Mentee Robotics pour environ 900 millions de dollars, l'entreprise israélienne de technologie de conduite autonome misant sur ce qu'elle considère comme la prochaine frontière de l'intelligence artificielle. nL6N3Y308F