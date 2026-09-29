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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09h30 GMT:

** La société britannique Vesuvius VSVS.L a déclaré que la société autrichienne RHI Magnesita N.V. RHIM.VI avait proposé de racheter cette entreprise spécialisée dans l'ingénierie des flux métalliques dans le cadre d'une offre en numéraire et en actions évaluée à 551 pence par action, après qu'elle eut rejeté ses offres précédentes au cours de l'année écoulée.

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** Le principal actionnaire de Zheneng Jinjiang Environment

ZHEN.SI , le Zhejiang Provincial Energy Group, a proposé de retirer de la cote cette société de valorisation énergétique des déchets cotée à Singapour, dans le cadre d’une opération l’évaluant à environ 1,0 milliard de dollars singapouriens (782 millions de dollars). nL4N45L0BT

** La société néerlandaise d'ingénierie et de conseil Arcadis ARDS.AS a annoncé mardi qu'elle prévoyait de céder la majeure partie de ses activités d'architecture ainsi que ses opérations en Chine dans le cadre de sa stratégie pour la période 2027-2029. nL6N45L0B1

** Advanced Micro Devices AMD.O a annoncé lundi qu’elle allait acquérir World Labs, la start-up spécialisée dans l’IA fondée par Fei-Fei Li, dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à 8,2 milliards de dollars, une initiative qui permettrait au fabricant de puces de prendre pied dans la recherche sur les systèmes d’IA physiques capables de comprendre et de simuler le monde. nL4N45K1H6

** Le prestataire de services après-vente pour l’aéronautique AAR AIR.N a annoncé lundi qu’il allait acquérir une participation majoritaire de 65 % dans la société de maintenance aéronautique MRO Holdings pour environ 1,8 milliard de dollars. nL4N45K1IN

** Le fabricant allemand de produits chimiques Evonik

EVKn.DE a rejeté une offre publique d’achat de 10,3 milliards d’euros (11,7 milliards de dollars) lancée par BASF BASFn.DE , la jugeant trop faible, ont indiqué lundi des sources proches des négociations. nL6N45K0R8

** Guangzhou Automobile Group 601238.SS prévoit d’acquérir une participation de 50 % dans FAW Toyota auprès d’une filiale du constructeur automobile public FAW Group par le biais d’une émission d’actions, a indiqué GAC lundi dans un communiqué publié à la Bourse de Shanghai. nL1N45K0G8