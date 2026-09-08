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(Ajouts: FinChip, GE Aerospace Mises à jour: Renaissance Partners)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées mardi à 13h30 GMT:

** La start-up spécialisée dans l’IA FinChip a finalisé sa fusion avec la plateforme de répartition des tâches par IA AgentOn, ont annoncé les deux sociétés. L’entité issue de la fusion opérera sous la marque Finch. nL4N4500XB

** GE Aerospace GE.N a annoncé son intention d'acquérir le fournisseur de pièces moulées Consolidated Precision Products auprès des sociétés d'investissement Warburg Pincus et Berkshire Partners pour 11,75 milliards de dollars, le géant de l'aérospatiale cherchant ainsi à renforcer sa production en interne. nL4N4500UQ

** La société italienne de capital-investissement Renaissance Partners a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir De Wave Group, un fabricant de mobilier d’intérieur pour yachts et navires de croisière basé à Gênes, auprès de la société d’investissement californienne Platinum Equity.

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** Tamarack Valley TVE.TO et Headwater Exploration

HWX.TO vont fusionner dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à 10 milliards de dollars canadiens (7,25 milliards de dollars), ont annoncé les sociétés, créant ainsi le plus grand producteur coté en bourse spécialisé dans le gisement pétrolier de Clearwater, en Alberta. nL4N4500KU

** Poste Italiane PST.MI a relevé la part en numéraire de son offre publique d’achat sur Telecom Italia TLIT.MI , améliorant ainsi les conditions proposées aux actionnaires alors qu’elle cherche à prendre le contrôle de l’ancien monopole italien des télécommunications. nL6N44Z0V2

** Rio Tinto RIO.AX a accepté d’acquérir le projet de bauxite d’Aurukun, situé dans l’ouest du cap York (Queensland), auprès d’une coentreprise regroupant Glencore GLEN.L , cotée à Londres, et Mitsubishi Development, a déclaré un porte-parole de la société. nL4N4500BL

** La société EverBank Financial, basée en Floride, a accepté d’acquérir WaFd WAFD.O , une petite banque du nord-ouest du Pacifique, dans le cadre d’une opération de fusion inversée d’une valeur de 3,9 milliards de dollars, ont annoncé lundi les deux entreprises. nL6N44Z0VI

** Steve McGill a déclaré que l’accord conclu par EQT en vue d’acquérir une participation majoritaire dans McGill and Partners marquait un tournant décisif pour cette société de courtage créée il y a sept ans, lui offrant une opportunité « sans précédent » d’accélérer sa croissance tout en renforçant le modèle de boutique spécialisée sur lequel elle s’est construite.

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** Le groupe public français EDF est en pourparlers en vue d’acquérir le fournisseur d’électricité So Energy, détenu majoritairement par la société irlandaise ESB, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier, confirmant ainsi une information parue dimanche dans la presse. nL1N44Z0AY

** La Suède a décidé d’acheter le système de roquettes d’artillerie Himars de Lockheed Martin LMT.N , a déclaré lundi le ministre suédois de la Défense, Pal Jonson. nL8N44Z0PT

** L'australien Santos STO.AX a annoncé lundi avoir acquis une participation supplémentaire de 3,3 % dans le projet Papua LNG auprès du français TotalEnergies TTEF.PA pour 189 millions de dollars, portant ainsi sa participation totale dans l'entreprise à 21 %. nL4N44Z0G4

** La société australienne Ingenia Communities INA.AX a rejeté lundi une offre de rachat de 1,94 milliard de dollars australiens (1,40 milliard de dollars) émanant de la société américaine de capital-investissement Warburg Pincus, estimant que cette offre sous-évaluait la société et n’était pas dans le meilleur intérêt des actionnaires. nL6N44Y09H

** La société de capital-investissement néerlandaise Waterland prévoit de faire une offre sur l’opérateur de télécommunications britannique Gamma Communications GAMA.L supérieure à celle de 1,08 milliard de livres sterling (1,38 milliard de dollars) soumise par Epiris, une société de capital-investissement britannique, selon le Sunday Times. nL6N44Z097