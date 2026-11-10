Les offres d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 14 h 30 GMT:

** Blackstone BX.N va acquérir environ 16 % d’IIFL Finance IIFL.NS pour 50 milliards de roupies, soit environ 535 millions de dollars, a annoncé la banque non bancaire indienne, prolongeant ainsi la vague d’investissements réalisés par des entreprises internationales dans le secteur financier de la troisième économie d’Asie, alors qu’elles cherchent à s’implanter sur son marché du crédit en pleine croissance. nL3N46R0SV

** La société israélienne NewMed Energy NWMDp.TA étudie l'acquisition d'actifs pétroliers en Amérique du Sud, à commencer par une participation dans une société dont le nom n'a pas été divulgué et qui détient des droits pétroliers terrestres au Venezuela, notamment plusieurs puits en production, a-t-elle indiqué dans un communiqué réglementaire. nL2N46R0CD

** Le gouvernement allemand versera 6,6 milliards d’euros (7,41 milliards de dollars) pour sa participation dans le groupe franco-allemand de défense KNDS, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. nL6N46R0KF

** Le groupe agroalimentaire taïwanais Uni-President Enterprises 1216.TW est en pourparlers avancés en vue d’acquérir la branche restauration de Jardine Matheson JARD.SI , qui exploite les chaînes KFC et Pizza Hut sur plusieurs marchés asiatiques, ont déclaré deux sources proches du dossier. nL3N46Q0HU

** Samsung Fire & Marine Insurance a accepté d’acquérir les 60 % restants du capital de Canopius, aux côtés de fonds gérés par la société d’investissement mondiale KKR et par Korea Investment Corporation, ont annoncé les entreprises concernées. nL6N46R04I

** La société autrichienne Mayr-Melnhof Karton MMKV.VI a annoncé lundi qu’elle céderait une participation de 70 % dans son activité d’emballage à la société américaine de capital-investissement KPS Capital Partners, dans le cadre d’une opération valorisant l’activité à 2,4 milliards d’euros (2,69 milliards de dollars), dette comprise. nL6N46Q16S

** Le fournisseur britannique de matériaux de construction Travis Perkins TPK.L a annoncé avoir conclu un accord en vue de céder son activité déficitaire Toolstation Benelux au groupe allemand de capital-investissement Fidelium Partners pour une somme symbolique. nL6N46R0GJ