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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 11:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 9 h 30 GMT:

** La société malaisienne MNRB Holdings Berhad va racheter les 80 % restants du capital du réassureur offshore Labuan Re pour environ 100,69 millions de dollars, a annoncé la société.

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** La société d'investissement dans les infrastructures néo-zélandaise Infratil < IFT.NZ > a déclaré qu'elle vendrait 5 % de sa participation dans Contact Energy < CEN.NZ > pour 495,17 millions de dollars néo-zélandais (288,83 millions de dollars).

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** Les sociétés d'investissement américaines KKR < KKR.N > et Energy Capital Partners envisagent de relever leur offre sur le distributeur d'énergie irlandais D0CC < DCC.L >, a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

nL6N41W13I

Fusions / Acquisitions

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DCC
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KKR & CO
92,915 USD NYSE -3,18%
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