Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 10 h 50 GMT:

** UniCredit CRDI.MI et l'Allemagne sont parvenus à un accord sur les principaux points d'achoppement concernant le rachat de la Commerzbank par la banque italienne, marquant ainsi une avancée majeure dans la bataille qui oppose depuis deux ans les deux parties pour le contrôle de l'établissement allemand. nL2N4700CM

** Le groupe allemand de médias et de services Bertelsmann rachète la société turque Ekol Logistics pour plus de 500 millions d'euros (548 millions de dollars), a annoncé jeudi son directeur général Thomas Rabe, misant ainsi sur le marché turc de la logistique, dont il prévoit une croissance annuelle de 8 % à 10 %. nS8N3Z906K

** Le groupe français EDF va ajouter environ 1,3 million de comptes clients à son activité de vente au détail au Royaume-Uni dans le cadre d’un accord visant à racheter Luxion Group, propriétaire du fournisseur d’énergie à prépaiement Utilita Energy, a indiqué EDF. nL5N46Z1SD

** La société de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et a conclu un accord en vue d’acquérir la start-up spécialisée dans l’IA Applied Compute pour 4,5 milliards de dollars, alors qu’un environnement de menaces accru pousse les clients à se tourner vers des produits de sécurité plus complets. nL3N46Z1TD

** Challenger CGF.AX a déclaré avoir reçu une proposition de rachat révisée de la part d’une filiale de Daiichi Life 8750.T portant sur les 79,5 % d’actions restantes que l’assureur japonais ne détient pas encore, valorisant ainsi le gestionnaire d’actifs australien à 8,17 milliards de dollars australiens (soit 5,48 milliards de dollars). nL3N46Z1UO