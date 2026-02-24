((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 10h30 GMT mardi:

** Paramount Skydance < PSKY.O > a présenté une offre plus élevée pour Warner Bros Discovery < WBD.O >, a déclaré lundi à Reuters une source au fait du dossier, ce qui a renforcé les efforts visant à faire échouer l'accord entre le propriétaire de HBO Max et Netflix.

** L'assureur-vie australien ClearView Wealth < CVW.AX > a déclaré avoir accepté d'être racheté par une unité locale de Zurich Insurance Group < ZURN.S >, le deuxième assureur européen en termes de valeur de marché, pour 408,3 millions de dollars australiens (288,30 millions de dollars).

** Cando Rail & Terminals, un entrepreneur ferroviaire canadien, va racheter son homologue américain Savage Rail afin d'étendre sa présence sur le territoire américain, a annoncé Cando lundi.

** Citigroup < C.N > a déclaré lundi avoir conclu des accords pour vendre une participation de 24% dans Banamex à un groupe d'investisseurs institutionnels et de family offices pour environ 2,5 milliards de dollars.

