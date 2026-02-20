 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 11:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT vendredi:

** Le fabricant suisse de médicaments Novartis < NOVN.S > vendra la totalité de sa participation de 70,68% dans son unité indienne cotée en bourse < NOIN.BO > à un consortium dirigé par un fonds d'investissement privé pour environ 159 millions de dollars, dans le cadre d'une restructuration mondiale plus large.

nL4N3ZG07G

** Swiss Re Corporate Solutions a accepté d'acquérir les activités mondiales de crédit commercial et de cautionnement de QBE Insurance Group, un portefeuille qui devrait générer des revenus annuels d'environ 200 millions de dollars.

nL6N3ZG00M

** J&F, la société holding détenue par la famille milliardaire brésilienne Batista, envisage d'acquérir une participation de contrôle dans CSN Cimentos, l'unité de ciment du groupe sidérurgique et minier brésilien CSN < CSNA3.SA >, a rapporté jeudi le journal local O Estado de S. Paulo.

nL1N3ZF1EZ

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NOVARTIS
126,540 CHF Swiss EBS Stocks +0,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Michael Kratsios à Washington, aux États-Unis, le 14 janvier 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )
    Intelligence artificielle : les États-Unis ne veulent pas entendre parler d'une gouvernance mondiale
    information fournie par Boursorama avec Media Services 20.02.2026 12:37 

    L'émissaire américain au sommet de l'IA a appelé à rejeter "les obsessions idéologiques axées sur les risques". Les États-Unis rejettent "totalement" toute gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle (IA), estimant que la "bureaucratie" empêcherait son ... Lire la suite

  • La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez se voit remettre la loi d'amnistie par le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez, le 19 février 2026 au palais de Miraflores à Caracas ( AFP / Juan BARRETO )
    "Savoir demander pardon": amnistie historique au Venezuela
    information fournie par AFP 20.02.2026 12:35 

    Une loi d'amnistie permettant la libération des détenus politiques a été promulguée jeudi au Venezuela, moins de deux mois après la capture du président Nicolas Maduro lors d'une opération militaire des Etats-Unis. Des experts estiment toutefois que la portée de ... Lire la suite

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    Le luxe progresse, Moncler rassure sur la demande en Chine
    information fournie par Reuters 20.02.2026 12:04 

    Le luxe européen progresse ‌en Bourse vendredi, dans le sillage du fabricant italien de ​doudounes haut de gamme Moncler, dont les résultats financiers publiés la veille ont relancé l'optimisme des investisseurs quant à la ​demande chinoise pour les produits du ... Lire la suite

  • L'avertissement sur les bénéfices de Diageo ébranle la confiance des investisseurs dans le nouveau PDG
    Le DG de Diageo prévoit de remanier son équipe de direction-FT
    information fournie par Reuters 20.02.2026 12:01 

    Le nouveau ‌directeur général de Diageo, Dave Lewis, prévoit ​une réorganisation majeure de son équipe de direction, a rapporté vendredi le Financial Times, citant ​des sources proches du dossier. Dave Lewis cherche à remplacer ​plusieurs membres du comité ⁠exécutif ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank