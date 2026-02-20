((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT vendredi:

** Le fabricant suisse de médicaments Novartis < NOVN.S > vendra la totalité de sa participation de 70,68% dans son unité indienne cotée en bourse < NOIN.BO > à un consortium dirigé par un fonds d'investissement privé pour environ 159 millions de dollars, dans le cadre d'une restructuration mondiale plus large.

** Swiss Re Corporate Solutions a accepté d'acquérir les activités mondiales de crédit commercial et de cautionnement de QBE Insurance Group, un portefeuille qui devrait générer des revenus annuels d'environ 200 millions de dollars.

** J&F, la société holding détenue par la famille milliardaire brésilienne Batista, envisage d'acquérir une participation de contrôle dans CSN Cimentos, l'unité de ciment du groupe sidérurgique et minier brésilien CSN < CSNA3.SA >, a rapporté jeudi le journal local O Estado de S. Paulo.

