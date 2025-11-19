 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 12:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mercredi:

** La société pétrolière et gazière de la mer du Nord Ithaca Energy < ITH.L > a annoncé un accord avec la major pétrolière Shell UK < SHEL.L > pour acheter une participation de 50 % dans la découverte de gaz de Tobermory, située dans le bassin de l'ouest des Shetland, au large de l'Ecosse.

** Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery < WBD.O > souhaite que Paramount Skydance < PSKY.O > adoucisse sa dernière offre de 23,5 dollars par action pour la porter à environ 30 dollars par action, a rapporté Axios, citant des sources familières avec le dossier.

** Le mexicain Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) < ASURB.MX > a signé un contrat pour acheter le portefeuille d'aéroports de l'opérateur d'infrastructure brésilien Motiva < MOTV3.SA > pour 11,5 milliards de reais (2,16 milliards de dollars), y compris la dette nette, a déclaré Motiva.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ASUR -B
30,7900 USD OTCBB -2,25%
Gaz naturel
4,37 USD NYMEX +0,02%
ITHACA ENER
230,500 GBX LSE -1,50%
PARAMOUNT SKYD RG-B
16,0900 USD NASDAQ +2,29%
Pétrole Brent
63,66 USD Ice Europ -1,79%
Pétrole WTI
59,57 USD Ice Europ -1,85%
SHELL
2 826,500 GBX LSE +0,32%
WARNER BROS RG-A
23,6900 USD NASDAQ +4,18%
