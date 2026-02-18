 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 11:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mercredi:

** Le fabricant de disques durs Western Digital prévoit de lever 3,17 milliards de dollars en vendant une partie de sa participation dans son ancienne unité Sandisk < SNDK.O > par le biais d'une vente secondaire d'actions avec une décote de 7,7 % par rapport à sa dernière clôture, a déclaré le fabricant de disques flash.

nL4N3ZE0D4

** Le sidérurgiste australien BlueScope Steel < BSL.AX > a déclaré qu'il envisageait une offre de rachat améliorée de 15 milliards de dollars australiens (10,62 milliards de dollars) de SGH Ltd < SGH.AX > et de la société américaine Steel Dynamics < STLD.O >, mais les investisseurs restent hésitants quant à l'aboutissement de l'opération.

nL4N3ZD1QJ

** Danaher < DHR.N >, une entreprise américaine de 150 milliards de dollars qui fabrique des outils utilisés pour développer et tester des médicaments, a accepté mardi d'acheter Masimo < MASI.O > pour 9,9 milliards de dollars, se développant ainsi dans les dispositifs de surveillance des patients dans un mouvement surprenant en dehors de son objectif principal.

nL4N3ZD0X5

** Warner Bros Discovery < WBD.O > a rejeté mardi la dernière offre hostile de Paramount Skydance < PSKY.O > à 30 dollars par action, mais a donné au studio hollywoodien rival sept jours pour soumettre une "meilleure et dernière" offre afin de surpasser un accord existant de vente de ses activités, y compris HBO Max et la franchise "Harry Potter" à Netflix.

nL4N3ZD0PX

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLUESCOPE STEEL
16,900 EUR Tradegate +1,81%
BLUESCOPE STEEL
20,5200 USD OTCBB 0,00%
DANAHER
206,390 USD NYSE -2,90%
MASIMO
174,6900 USD NASDAQ +34,22%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,8300 USD NASDAQ +4,94%
SANDISK
590,5800 USD NASDAQ -5,74%
STEEL DYNAMICS
191,9200 USD NASDAQ +0,13%
WARNER BROS RG-A
28,7500 USD NASDAQ +2,72%
