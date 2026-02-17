 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 11:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mardi:

** La société de sciences de la vie Danaher < DHR.N > se rapproche d'un accord de près de 10 milliards de dollars pour acquérir le fabricant d'oxymètres de pouls Masimo < MASI.O >, a rapporté le Financial Times lundi, citant des sources.

** Portland General Electric POR.N a déclaré s'être associé à Manulife Investment Management pour racheter à PacifiCorp, pour 1,9 milliard de dollars, certaines de ses activités de production et de distribution d'électricité dans l'État de Washington, s'étendant ainsi au-delà de son marché d'origine, l'Oregon.

** Exor < EXOR.AS >, le véhicule d'investissement de la famille Agnelli, et le fondateur de Lifenet Healthcare ont convenu de vendre le groupe italien de cliniques privées et de diagnostics à l'assureur Reale Mutua, ont déclaré les sociétés lundi.

** Le fonds spéculatif américain Third Point a pris une participation dans la société espagnole de défense Indra < IDR.MC > et soutient le projet de son président d'acquérir sa rivale plus petite Escribano Mechanical & Engineering, a déclaré lundi à Reuters une source du marché au fait du dossier.

** La société allemande Hapag-Lloyd HLAG.DE a déclaré lundi qu'elle achèterait la société israélienne ZIM Integrated Shipping Services pour 4,2 milliards de dollars en espèces afin de consolider sa position de cinquième groupe mondial de transport maritime.

** La société d'investissement britannique Rosebank Industries < ROSE.L > est en pourparlers avancés pour acheter deux entreprises américaines détenues par des investisseurs privés pour un montant de 3,05 milliards de dollars, a-t-elle déclaré lundi.

** Ardonagh Group a acquis une participation majoritaire dans la société hongkongaise Risk Management Insurance Brokerage (RMIB), a indiqué la société lundi.

** La société chinoise de capital-investissement FountainVest a annulé un accord visant à acheter une participation importante dans EuroGroup Laminations (EGLA) < EGLA.MI > à l'actionnaire principal du fabricant italien de pièces pour moteurs électriques, EMS, après avoir échoué à obtenir une autorisation réglementaire en Inde.

** L'entreprise indienne Torrent Power TOPO.NS a déclaré lundi qu'elle achèterait à Larsen & Toubro LART.NS une centrale électrique au charbon dans le nord de l'Inde pour 68,89 milliards de roupies (759,48 millions de dollars), y compris la dette, dans le but d'augmenter sa capacité de production dans la région.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DANAHER
EUROGROUP LAMINATIONS
EXOR
HAPAG-LLOYD
INDRA SISTEMAS BR-A
MASIMO
PORT GEN ELEC
ROSE
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

