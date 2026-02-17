((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mardi:

** La société de sciences de la vie Danaher < DHR.N > se rapproche d'un accord de près de 10 milliards de dollars pour acquérir le fabricant d'oxymètres de pouls Masimo < MASI.O >, a rapporté le Financial Times lundi, citant des sources.

** Portland General Electric POR.N a déclaré s'être associé à Manulife Investment Management pour racheter à PacifiCorp, pour 1,9 milliard de dollars, certaines de ses activités de production et de distribution d'électricité dans l'État de Washington, s'étendant ainsi au-delà de son marché d'origine, l'Oregon.

** Exor < EXOR.AS >, le véhicule d'investissement de la famille Agnelli, et le fondateur de Lifenet Healthcare ont convenu de vendre le groupe italien de cliniques privées et de diagnostics à l'assureur Reale Mutua, ont déclaré les sociétés lundi.

** Le fonds spéculatif américain Third Point a pris une participation dans la société espagnole de défense Indra < IDR.MC > et soutient le projet de son président d'acquérir sa rivale plus petite Escribano Mechanical & Engineering, a déclaré lundi à Reuters une source du marché au fait du dossier.

** La société allemande Hapag-Lloyd HLAG.DE a déclaré lundi qu'elle achèterait la société israélienne ZIM Integrated Shipping Services pour 4,2 milliards de dollars en espèces afin de consolider sa position de cinquième groupe mondial de transport maritime.

** La société d'investissement britannique Rosebank Industries < ROSE.L > est en pourparlers avancés pour acheter deux entreprises américaines détenues par des investisseurs privés pour un montant de 3,05 milliards de dollars, a-t-elle déclaré lundi.

** Ardonagh Group a acquis une participation majoritaire dans la société hongkongaise Risk Management Insurance Brokerage (RMIB), a indiqué la société lundi.

** La société chinoise de capital-investissement FountainVest a annulé un accord visant à acheter une participation importante dans EuroGroup Laminations (EGLA) < EGLA.MI > à l'actionnaire principal du fabricant italien de pièces pour moteurs électriques, EMS, après avoir échoué à obtenir une autorisation réglementaire en Inde.

** L'entreprise indienne Torrent Power TOPO.NS a déclaré lundi qu'elle achèterait à Larsen & Toubro LART.NS une centrale électrique au charbon dans le nord de l'Inde pour 68,89 milliards de roupies (759,48 millions de dollars), y compris la dette, dans le but d'augmenter sa capacité de production dans la région.

