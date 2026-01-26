((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1045 GMT lundi:

** La société de capital-investissement CVC < CVC.AS > a accepté d'acheter le gestionnaire de crédit américain Marathon pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,2 milliard de dollars, a-t-elle déclaré, dans la dernière transaction en date sur le marché du crédit privé qui se consolide rapidement.

** Les actions de Spire Healthcare SPI.L ont bondi de 20% lundi après que le groupe hospitalier privé britannique a confirmé au cours du week-end qu'il était en pourparlers préliminaires avec plusieurs sociétés de rachat, y compris Bridgepoint et Triton, pour "explorer les options stratégiques".

** La banque privée suisse EFG International < EFGN.S > a déclaré qu'elle allait acquérir Quilvest Switzerland Ltd, une banque privée suisse ayant des liens de longue date avec l'Amérique latine.

** Le groupe EP de l'investisseur tchèque Daniel Kretinsky a déclaré qu'il prévoyait de lancer une offre volontaire pour prendre le contrôle de Fnac Darty FNAC.PA , l'évaluant à 1,1 milliard d'euros (1,3 milliard de dollars), ce qui a fait grimper les actions du distributeur français de 18% lundi.

** Merck < MRK.N > n'est plus en discussion pour acheter le développeur de médicaments contre le cancer Revolution Medicines < RVMD.O >, a rapporté le Wall Street Journal dimanche.

