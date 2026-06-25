((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Merck KGaA, Entain, TAB Gida Sanayi ve Ticaret Mises à jour: H.B. Fuller,)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées jeudi à 13h30 GMT:

** Le fabricant américain d'adhésifs H.B. Fuller < FUL.N > va racheter Advanced Medical Solutions Group < AMSU.L > dans le cadre d'une opération en numéraire qui valorise le fournisseur médical britannique à environ 715 millions de livres sterling (942,1 millions de dollars), dette comprise, ont indiqué les sociétés. nL4N42X0HQ

** Le laboratoire pharmaceutique allemand Merck KGaA < MRCG.DE > a annoncé qu’il allait acquérir la société américaine de biotechnologie Bio-Techne Corp < TECH.O > pour 11,3 milliards de dollars, sa plus importante opération depuis plus d’une décennie, dans le but de renforcer ses activités dans le domaine des sciences de la vie. nL8N42X0VJ

** Entain < ENT.L >, propriétaire de Ladbrokes, a annoncé avoir franchi la première étape d’un retrait progressif de ses activités en Europe centrale et orientale, en cédant une participation de 20 % à son partenaire EMMA Capital pour environ 425 millions d’euros (481,82 millions de dollars) afin de réduire sa dette. nL6N42X0SU

** La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a annoncé avoir cédé l’intégralité de sa participation de 3,52 % dans TAB Gida Sanayi ve Ticaret < TABGD.IS >, un opérateur de restauration rapide et franchisé multimarque basé en Turquie, par le biais d’une procédure de bookbuilding accélérée. nL8N42X0Q7

** La société de rachat MBK Partners, spécialisée dans l'Asie, a annoncé avoir conclu un accord pour céder Japan Well-being, prestataire de services de soins aux personnes âgées, à la société américaine de capital-investissement Advent International, pour un montant non divulgué. nL6N42X0K6

** La société espagnole d’énergies renouvelables Audax Renovables < ADXR.MC > a annoncé son intention de lancer une offre publique d’achat volontaire sur le groupe norvégien Elmera < ELMRA.OL >, évalué à 4,5 milliards de couronnes norvégiennes (456 millions de dollars), mais Elmera a déclaré avoir également reçu une proposition non contraignante d’un autre acteur stratégique à un prix "nettement plus élevé". nL6N42X0DS

** La compagnie aérienne low-cost britannique easyJet < EZJ.L > a déclaré avoir rejeté une quatrième offre de rachat améliorée à 6,50 livres sterling par action émanant de la société d’investissement américaine Castlelake, invoquant des inquiétudes concernant la structure de propriété de l’opération.

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** La société immobilière australienne Lendlease < LLC.AX > a annoncé qu’elle céderait sa participation restante de 25,1 % dans Keyton Retirement Living Trust à son co-investisseur Aware Super pour 525 millions de dollars australiens (361,62 millions de dollars). nL4N42X017

** La société immobilière singapourienne OUE < OVES.SI > a annoncé qu'elle allait acquérir le Crowne Plaza Changi Airport pour 500 millions de dollars singapouriens (385,42 millions de dollars) en partenariat avec Tokyo Century < 8439.T >, marquant ainsi leur deuxième collaboration hôtelière au sein de l'aéroport de la cité-État. nL4N42X005

** Volkswagen < VOWG_p.DE > a accepté de céder une participation de 51 % dans sa filiale de moteurs marins Everllence à la société de capital-investissement Bain Capital, dans le cadre d’une transaction qui générera un produit d’environ 7,4 milliards d’euros (8,40 milliards de dollars), a annoncé mercredi l’entreprise. nL4N42W1Y9