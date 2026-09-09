((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Analog Devices, Independence Realty Trust, Cegid, Brown & Brown; Mises à jour: C.D. Eldense)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 13 h 30 GMT:

** Analog Devices ADI.O va acquérir la société privée Alif Semiconductor pour 1,35 milliard de dollars en numéraire, ont annoncé les deux entreprises, ce qui permettra à Analog d'étendre ses capacités embarquées alors que les applications d'IA s'intègrent de plus en plus dans les systèmes physiques.

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** Independence Realty Trust IRT.N a annoncé son intention d’acquérir Centerspace CSR.N dans le cadre d’une opération entièrement en actions, valorisant ainsi son concurrent de plus petite taille à environ 1,02 milliard de dollars, alors que la société d’investissement immobilier (REIT) cherche à étendre son portefeuille résidentiel sur les principaux marchés américains.

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** Le club espagnol de deuxième division C.D. Eldense a annoncé que le grand joueur argentin Lionel Messi avait conclu un accord de principe pour devenir le nouveau propriétaire du club.

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** Le fournisseur français de logiciels d’entreprise Cegid et la plateforme de gestion de la paie Silae ont annoncé leur intention de fusionner pour créer un groupe technologique européen évalué à plus de 10 milliards d’euros (11,6 milliards de dollars).

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** Brown & Brown (Europe) a racheté le courtier écossais Alan R MacKay & Company, opérant sous le nom de MacKay Corporate Insurance Brokers. Il s’agit de la première acquisition du groupe dans le secteur de la vente au détail en Écosse, a indiqué la société lundi.

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** Les cofondateurs de Hyrox, le groupe spécialisé dans les courses de fitness dont le parcours éprouvant est très populaire sur les réseaux sociaux, ont racheté la participation majoritaire d'Infront Sports & Media dans la société, en partenariat avec un consortium mené par la société américaine de capital-investissement L Catterton, a annoncé mardi l'entreprise allemande. nL6N4510F8

** Le groupe d’ingénierie britannique Goodwin GDWN.L a accepté de céder certaines parties d’une division regroupant ses actifs dans le secteur de la défense pour 1,1 milliard de livres sterling (1,49 milliard de dollars) à la société américaine de capital-investissement Cerberus Capital, a-t-il annoncé.

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** Le constructeur naval australien Austal ASB.AX a indiqué que la société américaine Wildcat Infrastructure avait proposé jusqu’à 1,35 milliard de dollars pour racheter ses activités aux États-Unis, surenchérissant ainsi sur l’offre du groupe sud-coréen Hanwha et provoquant une forte hausse du cours de son action. nL4N45101Q

** Une entité contrôlée par le magnat indonésien Andi Syamsuddin Arsyad, également connu sous le nom de Haji Isam, a proposé environ 3 milliards de dollars en espèces pour acquérir une participation de 62 % dans la société minière de charbon Bayan Resources BYAN.JK , a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL4N4510G4

** La société américaine de capital-investissement Cerberus a annoncé mardi avoir cédé Tenet Equity, une société de financement immobilier, à la branche de gestion d’actifs du fonds d’investissement immobilier CBRE Group CBRE.N pour 1,6 milliard de dollars. nL4N4501OS

** La fintech Chime CHYM.O a annoncé mardi qu’elle allait acquérir la Stride Bank, agréée au niveau national, pour 590 millions de dollars, ce qui lui permettra d’intégrer en interne une infrastructure bancaire essentielle alors qu’elle cherche à développer son activité de crédit. nL4N4501MP

** Le groupe Jencap a acquis Concorde General Agency, un grossiste régional basé dans le Dakota du Nord, spécialisé dans l’assurance des particuliers, des entreprises, des exploitations agricoles et des ranchs. nL6N45012E

** GE Aerospace GE.N a annoncé mardi qu’elle allait racheter le fournisseur de pièces moulées Consolidated Precision Products pour 11,75 milliards de dollars, intégrant ainsi une partie essentielle de sa chaîne d’approvisionnement en moteurs alors qu’elle s’efforce d’augmenter rapidement sa capacité de production. nL4N4500UQ