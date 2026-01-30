((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1050 GMT vendredi:

** Le britannique Pinewood Technologies PINE.L a bondi de 28% vendredi après que le fournisseur de services automobiles a déclaré qu'il était prêt à accepter un accord de 575,5 millions de livres (792,06 millions de dollars) avec Apax Partners si la société de capital-investissement dépose une offre formelle.

** BMG Rights Management, filiale du groupe allemand de médias Bertelsmann < BTGGg.F >, envisage de faire une offre en espèces et en actions pour la société de musique Concord dans le cadre d'un accord qui pourrait être évalué à 7 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News, citant des sources.

** Aluminium Corporation of China (Chinalco) < 601600.SS > et Rio Tinto < RIO.AX > ont convenu d'acquérir une participation majoritaire dans Companhia Brasileira de Aluminio < CBAV3.SA > pour 4,69 milliards de reais (903,61 millions de dollars), ont déclaré les entreprises.

** SpaceX d'Elon Musk envisage une fusion potentielle avec Tesla < TSLA.O > ainsi qu'une combinaison alternative avec la société d'intelligence artificielle xAI, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.

** Le groupe australien Nine Entertainment < NEC.AX > a déclaré qu'il achèterait le groupe de médias numériques extérieurs QMS pour 850 millions de dollars australiens (599,08 millions de dollars) tout en vendant sa branche radio et en transférant la télévision régionale à une société affiliée, accélérant ainsi un pivot vers des actifs numériques à plus forte croissance.

** Apple < AAPL.O > a déclaré avoir acquis Q.ai, une startup israélienne qui travaille sur une technologie d'intelligence artificielle pour l'audio.

