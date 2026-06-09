((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'Ashland et de Nuvei)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à20 h 00 GMT:

** L'activiste Ancora Alternatives a pris une participation importante dans Ashland Inc ASH.N et souhaite que la société américaine de produits chimiques de spécialité se vende, arguant qu'une transaction pourrait faire grimper le cours de son action d'au moins 30 %, a rapporté Reuters mardi, citant une présentation. nL1N42H0S6

** La société canadienne de paiement Nuvei est en pourparlers avancés pour acquérir la société de paiements transfrontaliers Payoneer Global PAYO.O pour environ 2,7 milliards de dollars, a rapporté Reuters mardi, citant deux personnes proches du dossier. nL6N42H0XP

** GSK GSK.L a accepté d'acheter le développeur de médicaments anticancéreux coté aux États-Unis Nuvalent NUVL.O pour 10,6 milliards de dollars, dans le cadre de sa plus importante transaction depuis plus d'une décennie, marquant ainsi un changement stratégique sous la direction du nouveau directeur général Luke Miels, alors que la société britannique renforce son engagement dans le domaine de l'oncologie.

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** L'autorité britannique de la concurrence a déclaré mardi avoir officiellement entamé son examen du projet d'acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount Skydance PSKY.O pour 110 milliards de dollars, après avoir achevé la première phase de son processus de collecte d'informations. nL4N42H0YI

** L'agence de publicité australienne oOh!media OML.AX a déclaré avoir reçu des offres de rachat indicatives de la part de Bain Capital et d'autres investisseurs financiers, déclenchant une guerre d'enchères à trois avec I Squared Capital et Pacific Equity Partners. nL4N42H075

** PAI Partners, partenaire de longue date du géant de la grande consommation Nestlé SA NESN.S dans le domaine du capital-investissement, s'est retiré de la course à l'acquisition de son activité eau, qui comprend des marques telles que Perrier, a rapporté lundi Bloomberg News.

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** Le premier groupe bancaire italien Intesa Sanpaolo

ISP.MI a lancé lundi une offre non sollicitée en numéraire et en actions d'un montant de 30,6 milliards d'euros pour racheter son rival plus modeste Monte dei Paschi di Siena (MPS)

BMPS.MI , afin de créer la deuxième banque de la zone euro en termes de capitalisation boursière. nL4N42G0DE