Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées mercredi à 14h30 GMT:

** La société canadienne Fairfax a cédé la quasi-totalité de sa participation dans la société indienne IIFL Finance IIFL.NS dans le cadre d'une transaction en bloc d'une valeur d'environ 35 milliards de roupies (375 millions de dollars), selon les données de la Bourse de Bombay (BSE).

nL3N46Z0AE

** Les sociétés de capital-investissement Permira et Freeman Spogli vont acquérir une participation majoritaire dans Brunt Workwear dans le cadre d’une opération valorisant la marque de chaussures de travail et de vêtements à plus de 800 millions de dollars, ont déclaré trois personnes proches du dossier.

nL6N46Y1AH

** Le constructeur d’avions d’affaires Cessna, Textron TXT.N , a annoncé qu’il céderait son pôle industriel, qui comprend les divisions Kautex et Textron Specialized Vehicles, à une filiale de Kingswood Capital Management pour 1,2 milliard de dollars en numéraire. nL3N46Z147

** La banque grecque Eurobank EURBr.AT va racheter la banque bulgare Fibank pour environ 1 milliard d’euros (1,10 milliard de dollars), a-t-elle annoncé, devenant ainsi la première banque du pays avec une part de marché d’un cinquième.

nL6N46Z0RF

** La chaîne hospitalière brésilienne Rede D'Or RDOR3.SA a annoncé avoir conclu un accord pour céder l'intégralité de sa participation dans la société de gestion d'actifs SulAmerica Investimentos à BlackRock BLK.N pour une valeur d'entreprise de 850 millions de reais (soit 147,11 millions de dollars).

nS0N46G00O

** La société énergétique britannique EnQuest ENQ.L a accepté de céder ses activités en amont au Royaume-Uni à NEO NEXT+ pour un montant pouvant atteindre 960 millions de dollars, devenant ainsi le dernier producteur en date à se retirer du bassin vieillissant de la mer du Nord pour se tourner vers l’Asie du Sud-Est.

nL6N46Z0G8

** Une offre théoriquement plus élevée de BASF BASFn.DE ne suffira pas pour racheter Evonik EVKn.DE , ont déclaré à Reuters deux sources proches d’Evonik.

nL5N46Z0JI

** Le fonds de pension canadien La Caisse s'est imposé comme le principal candidat dans les négociations avancées en vue de l'acquisition d'une participation dans Bridge Data Centres (BDC), détenue par Bain Capital, ont indiqué deux personnes proches du dossier.

nL2N46Z0AF

** Le conglomérat chilien Empresas Copec COPEC.SN a annoncé mardi que sa filiale forestière Arauco avait accepté de vendre des terres forestières et les droits d'exploitation associés dans le centre-sud du Chili à un acquéreur soutenu par l'Office d'investissement des régimes de retraite du secteur public du Canada, pour un montant d'environ 470 millions de dollars.

nS0N45S03H

** La société américaine de technologies publicitaires AppLovin APP.O fait partie des entreprises en pourparlers pour acquérir Criteo CRTO.O , une société parisienne de taille plus modeste, selon deux sources proches du dossier.

nL6N46X186