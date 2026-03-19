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Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT jeudi:

** BP BP.L a annoncé jeudi qu'il vendrait son site de raffinage de pétrole allemand de Gelsenkirchen à la société d'investissement Klesch Group pour un montant non divulgué et a relevé son objectif de réduction des coûts, dans le cadre de la dernière mesure visant à simplifier son portefeuille et à consolider son bilan.

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** L'entreprise de défense britannique BAE Systems BAES.L vendra sa participation restante dans la compagnie kazakhe Air Astana AIRA.KZ , a déclaré la compagnie kazakhe jeudi.

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