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(Ajout: DFO Management)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 13 h 30 GMT:

** DFO Management, dirigée par Michael Dell, et Sequence Holdings ont annoncé lundi leur intention de retirer de la cote Baldwin Insurance Group BWIN.O dans le cadre d'une opération évaluée à 7,7 milliards de dollars.

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** La société américaine de capital-investissement KKR a cédé l’intégralité de sa participation dans le producteur d’électricité philippin First Gen FGEN.PS pour environ 25,77 milliards de pesos (410,48 millions de dollars), selon un communiqué boursier, quelques semaines après que la société mère eut rejeté la tentative de KKR d’accroître sa participation.

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** Le groupe indien Solar Industries SLIN.NS a annoncé que l’une de ses filiales allait acquérir la société sud-africaine Omnia Holdings dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire d’une valeur d’environ 1,36 milliard de dollars, le fabricant d’explosifs et de munitions cherchant à développer ses activités minières à l’international. nL4N4560EB

** L'allemand Uniper a annoncé avoir accepté de céder sa participation de 20 % dans le gazoduc Opal, l'un des plus grands axes de transport d'Europe, ce qui le rapproche de la finalisation des cessions d'actifs exigées par Bruxelles en échange de l'approbation du plan de sauvetage public de l'entreprise en 2022. nL8N45607O

** GE HealthCare Technologies GEHC.O est en pourparlers concernant une éventuelle acquisition, d’un montant d’un milliard de dollars, du développeur de produits radiopharmaceutiques Sofie Biosciences, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

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