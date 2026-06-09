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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 11:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 9 h 30 GMT:

GSK GSK.L a accepté d'acquérir Nuvalent NUVL.O , un développeur de médicaments anticancéreux coté aux États-Unis, pour 10,6 milliards de dollars, dans le cadre de sa plus importante transaction depuis plus d'une décennie. Cette opération marque un changement stratégique majeur sous la direction du nouveau directeur général Luke Miels, alors que la société britannique renforce son engagement dans le domaine de l'oncologie. nL6N42H0CS

** L'agence de publicité australienne oOh!media OML.AX a déclaré avoir reçu des offres de rachat indicatives de la part de Bain Capital et d'autres investisseurs financiers, déclenchant une guerre d'enchères à trois avec I Squared Capital et Pacific Equity Partners. nL4N42H075

** PAI Partners, partenaire de longue date du géant de la grande consommation Nestlé SA NESN.S dans le domaine du capital-investissement, s'est retiré de la course à l'acquisition de son activité eau, qui comprend des marques telles que Perrier, a rapporté lundi Bloomberg News.

nL4N42G1M0

** Le premier groupe bancaire italien Intesa Sanpaolo ISP.MI a lancé lundi une offre publique d'achat non sollicitée en numéraire et en actions d'un montant de 30,6 milliards d'euros (35 milliards de dollars) visant à racheter son concurrent plus modeste Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI afin de créer la deuxième banque de la zone euro en termes de capitalisation boursière. nL4N42G0DE

Fusions / Acquisitions

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GSK
1 853,500 GBX LSE -3,11%
INTESA SANPAOLO
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NESTLE
77,230 CHF Swiss EBS Stocks +0,81%
NUVALENT RG-A
88,4900 USD NASDAQ -2,70%
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