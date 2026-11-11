Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 10 h 30 GMT:

** La société canadienne Fairfax Financial Holdings FFH.TO prévoit de céder sa participation de près de 11 % dans la société indienne IIFL Finance IIFL.NS , ont indiqué deux personnes proches des discussions.

nFWN46S072

** La société suédoise de capital-investissement EQT EQTAB.ST a relevé son offre d'achat sur la société japonaise Kakaku.com 2371.T , la portant de 3.683 yens à 3.700 yens par action, selon un document déposé mercredi.

nL6N46S0JH

** L’offre de rachat envisagée par Intesa Sanpaolo ISP.MI sur Mediobanca MDBI.MI reprendra les conditions de l’offre avortée que Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI avait faite sur la banque d’affaires plus tôt cette année, selon un document publié mardi en fin de journée.

nL2N46S08E

** Marsh a accepté d’acquérir Wilshire — une société internationale de conseil en investissement, de solutions et d’analyse au service des investisseurs institutionnels et des intermédiaires financiers — auprès des sociétés d’investissement privées CC Capital et Motive Partners.

nL6N46R1FP